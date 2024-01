Smart, la #1 è solo l’inizio: grandi annunci in arrivo

Smart è un marchio storico in Italia, con una lunga tradizione di successi. La ForTwo e la ForFour hanno costituito un punto di riferimento, un’alternativa originale e pratica al traffico cittadino, capace di entusiasmare diverse generazioni. Al di là della questione pratica, avevano uno stile facilmente riconoscibile: le vedevi circolare su strada e le riconoscevi in un attimo.

Smart: quali potrebbe essere le nuove uscite in Europa dopo la #1

L’avvento della #1 è un segno della volontà del Gruppo Geely di rilanciare le velleità del brand. Invece di muoversi lungo i soliti binari, il colosso asiatico crede sia necessario dare una svolta e adeguarsi al genere dominante. Il modello in questione è un SUV urbano a zero emissioni moderno e ben equipaggiato, dotato di un ottimo potenziale che risponde alle mode attuali, in termini di carrozzeria e di contenuti a bordo. Tuttavia, le prospettive di successo dipenderanno da vari fattori, tra cui il prezzo e la disponibilità di infrastrutture di ricarica.

Qualora il marchio riuscirà a offrire un prodotto competitivo e a garantire un’adeguata struttura di ricarica, avrà buone possibilità di ritagliarsi delle soddisfazioni anche nella nostra penisola. Sarà facile? Assolutamente no. Finora le BEV hanno conosciuto una diffusione parecchio limitata nel Belpaese, anche a causa dell’elevato prezzo di listino, dettato principalmente dagli elevati costi produttivi da sostenere. Il prezzo da 37.548,47 euro della Smart #1 rimane un po’ alto per uno Sport Utility cittadino, con la concorrenza che propone alternative a cifre inferiori.

Un secondo ostacolo è costituito dalle infrastrutture di ricarica. In Italia, la rete delle infrastrutture rimane poco sviluppata, e ciò rischia di complicare le velleità. Ma il discorso forse cambierà in futuro, specie in seguito all’eventuale uscita della nuova versione entry-level Pro, più economica di 6.000 euro, ora lanciata nel Regno Unito.

Il legame tra Smart e gli italiani è risaputo, perciò ci sarebbero dei buoni presupposti. Per quanto riguarda le altre vetture, l’azienda ha comunicato lo stop della produzione delle ForTwo e ForFour nel 2023. Un addio figlio della visione strategica del Gruppo Geely, che mira a riportare in auge il Costruttore mediante una gamma di modelli al 100% elettrica. La Smart #1 costituisce il primo mattone verso tale obiettivo, e il marchio ha intenzione di lanciare ulteriori BEV nell’arco dei prossimi anni. In futuro forse arriveranno le Smart #2 e #3, dei candidati ideali in uno scenario urbano.

Grazie al design accattivante e alla tecnologia innovativa, avrebbero del potenziale. Invece, l’approdo #4 e #5 sembra meno fattibile poiché i modelli si rivolgono a segmenti più specifici, e dunque forse meno in grado di competere con le proposte delle realtà tradizionali già affermate. Comunque, il mercato è in continua evoluzione, e i piani d’azione degli operatori sono in continua evoluzione. Non escludiamo, quindi, a priori dei colpi di scena.