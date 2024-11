Auto elettriche: il 2024 sarà un anno record nonostante il rallentamento della domanda

La previsione dello scorso anno sembra essersi avverata. La domanda delle auto elettriche nel 2024 è diminuita e molte case automobilistiche hanno rivisto le proprie strategie per il futuro. Alcuni sono stati colpiti più di altri, come Volkswagen e Audi, quest’ultima costretta a chiudere lo stabilimento di Bruxelles in seguito alle vendite inferiori alle aspettative della Q8 e-tron. Nonostante ciò, secondo un rapporto di Bloomberg, è vero che la domanda di auto elettriche continua a diminuire, ma il 2024 chiuderà comunque con numeri record.

Numeri record per le auto elettriche, nonostante le difficoltà di mercato

Secondo il report, le vendite di auto elettriche, che includono anche le Plug-in, alla fine del 2024 raggiungeranno 16,7 milioni di unità, in aumento di quasi 3 milioni rispetto al 2023, quando i veicoli a zero emissioni venduti sono stati 13,9 milioni. Questo risultato si deve principalmente alla Cina, dove questo mercato continua a crescere a ritmo serrato. Infatti, 6 veicoli plug-in su 10 venduti a livello globale sono stati consegnati in Cina. Nello specifico, le vendite di auto elettriche in Cina sono cresciute del 18% nel 2024, mentre le vendite di auto plug-in del 37%.

In Europa la situazione è differente, con la Germania che cola a picco. Il report sottolinea il preoccupante calo del 61% nelle vendite di auto elettriche, oltre al prezzo più alto rispetto alla Cina, fattore che influisce negativamente sulle vendite. Anche l’eliminazione degli incentivi ha avuto un forte impatto, e la stessa situazione potrebbe ripetersi in Italia il prossimo anno, con il taglio dell’80% al fondo automotive, incentivi inclusi.

Chi fa peggio di tutti sono però gli Stati Uniti, che registra vendite inferiori rispetto ad Europa e Cina. Nel terzo trimestre dell’anno, tuttavia, il mercato ha registrato 390.000 immatricolazioni di veicoli elettrici, un nuovo record per il Paese. A contribuire su questi numeri il calo delle vendite di auto Tesla, che nel 2024 continua a faticare in tutti i mercati. A migliorare un po’ la situazione le vendite di General Motors e Hyundai. Infine, secondo il report, i volumi continuano a salire, nonostante il rallentamento della domanda, e BEV e plug-in rappresentano il 20% delle vendite globali del 2024.