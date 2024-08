Auto elettriche, uno studio rivela che “lasciano a piedi” meno di quanto si pensi

Non sono pochi gli ostacoli che stanno continuando, in un modo o nell’altro, a frenare la diffusione delle auto elettriche. C’è ancora scarsa fiducia un po’ ovunque in una tecnologia poco conosciuta. Non mancano fattori quali le carenze nell’infrastruttura di ricarica, i costi elevati, l’ansia per l’autonomia e la paura di rimanere letteralmente a piedi.

La piattaforma digitale ‘Vertical Scope’ ha condotto uno studio su 1.200 proprietari di auto elettriche per esaminare la paura di guasti o “tradimenti” da parte della propria quattro ruote. Tra gli intervistati, il 9,1% ha dichiarato di essersi trovato in panne, ma solo pochi hanno collegato il problema all’autonomia. Insomma, pochi hanno fatto presente che l’autonomia delle auto elettriche sia il fattore che lascia senza un mezzo da guidare quando meno ce lo si aspetta.

Il motivo principale dello stop della propria auto elettrica (6,4%) è stato un guasto meccanico, riguardante componenti varie che vanno dalle sospensioni alle trasmissioni, fino ai sistemi di raffreddamento delle batterie. Inoltre, un 2,1% degli intervistati ha riportato problemi legati al software.

Oggi, inoltre, il software gestisce molte funzioni chiave dell’auto, si pensi ai fari, gli specchietti laterali, tutte le più importanti informazioni sull’autonomia. Per non parlare dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, degli aggiornamenti e della climatizzazione, solitamente accessibili tramite il touchscreen centrale.

Solo lo 0,6% dei proprietari di auto elettriche ha riferito di essere rimasto bloccato per aver esaurito l’autonomia , un evento comunque sconsigliato dai meccanici e dagli esperti di settore. Lo studio ha anche analizzato i marchi con maggiori problemi e che hanno causato più problematiche agli automobilisti nel pieno di un tragitto qualunque. General Motors e Nissan hanno registrato circa il 20% dei proprietari rimasti bloccati. Un terzo dei proprietari del Fisker Ocean ha avuto problemi simili, il che non sorprende considerando il difficoltoso debutto del SUV elettrico e l’epilogo quasi telefonato dell’azienda americana.

Per quanto riguarda le più famose auto elettriche, le Tesla, solo il 7% dei proprietari ha riportato di essere rimasto in panne, nessuno dei quali ha attribuito la causa al software. BMW ha ottenuto risultati ancora migliori, con modelli come i4, i5 e iX che mostrano percentuali di blocco del 5% o meno.