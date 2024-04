Divieto di auto con assistenza alla guida di livello 3 in Canada: ecco perchè

La tecnologia applicata al settore automotive è in forte crescita e uno dei settori di maggior successo è quello degli Advanced Driver Assistance System (gli ADAS). Si tratta di tecnologie che consentono, tra gli altri, una guida assistita e autonoma incrementando la sicurezza sia per il conducente e i passeggeri che per gli altri utenti della strada (pedoni, animali, ciclisti, eccetera). Attualmente sono 5 i livelli di ADAS disponibili ma se il 1° e il 2° sono ormai consolidati, le auto con il 3° livello iniziano a essere omologate. Per il 4° livello siamo ancora ai livelli sperimentali e il 5° è per il momento solamente una prospettiva futura. La notizia che arriva dal Canada è molto interessante in quanto la provincia Columbia Britannica ha vietato la circolazione di tutte le auto dotate di ADAS di 3° livello, anche se non in funzione.

Cosa sta succedendo in Canada

La provincia canadese Columbia Britannica ha aggiornato il proprio Motor Vehicle Act vietando l’utilizzo di qualsiasi automobile equipaggiata con sistemi di assistenza alla guida di livello 3. A prescindere che questi siano in funzione o meno. Le norme, entrate il vigore lo scorso 5 aprile, vietano di fatto la circolazione alla Mercedes-Benz Classe S e alla Mercedes EQS, le uniche due auto che in Canada (e in Nevada) avevano ottenuto l’autorizzazione per la circolazione e che prevedono ADAS di 3° livello. Queste auto consentono a velocità inferiori ai 40 miglia orarie (64 km/h circa) di tenere le mani libere dal volante e gli occhi non obbligatoriamente sulla strada, anche se bisogna essere sempre pronti a riprendere il controllo.

Sono previste sanzioni che possono raggiungere anche i 2000$ o addirittura conseguenze penali se si viene fermati alla guida di un’auto con sistemi di assistenza alla guida di livello 3. Le ragioni sono legate essenzialmente ai timori dei funzionari canadesi di fronte a una tecnologia di trasporto nuova che necessita di ulteriori test e adeguamenti normativi e politici prima di poterne consentire la diffusione.

L’obiettivo, quindi, non è quello di vietarle tout court, ma di prevedere una modernizzazione delle leggi canadesi per stare al passo con le nuove tecnologie che stanno cambiando e cambieranno il modo di intendere la mobilità.

I 5 livelli ADAS

Con l’occasione di questa notizia è utile ripercorrere brevemente le differenze tra i 5 diversi livelli di assistenza alla guida.

Il livello 1 è quello che prevede sistemi quali la capacità di mantenere la velocità, la frenata automatica e la distanza dal veicolo che precede.

Il livello 2 aggiunge il controllo della corsia, l’assistente durante la frenata e l’accelerazione e il controllo automatico dello sterzo durante le operazioni di parcheggio.

Il livello 3 introduce un livello di guida altamente automatizzata che prevede la capacità della vettura di accelerare, frenare e cambiare corsia da sola su specifici tratti di strada e a determinate velocità.

Il livello 4 prevede una guida per la quale non è necessario il controllo del conducente e il livello 5 va oltre prevedendo la totale assenza del volante in quanto sarà l’automobile a gestire tutte le operazioni di manovra.