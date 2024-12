Auto elettriche: ecco quali conquisteranno l’Europa nel 2025

Il 2024 è stato un anno complicato per le auto elettriche in Europa. Tuttavia, è stato anche un anno di nuovi lanci che si concretizzeranno nel 2025, che si preannuncia ancora più ricco di novità nel settore della mobilità elettrica. L’Unione Europea ha indicato la direzione che deve prendere l’industria automobilistica e, nonostante le vendite non raggiungeranno le aspettative nel 2024, i produttori non hanno altra scelta che continuare a lanciare auto elettriche se non vogliono rimanere ancora più indietro. Inoltre, per poter rispettare le nuove normative sulle emissioni in vigore dal 1° Gennaio 2025, i costruttori hanno bisogno di vendere auto elettriche. Vediamo, quindi, quali sono le auto elettriche più attese.

Tesla Model Y Juniper

Tesla ha dominato le vendite di diversi mercati con la Model Y negli ultimi anni. Un leader assoluto che però nel 2024 ha iniziato a perdere terreno. Per questo motivo nel 2025 la Model Y debutterà con un restyling che migliorerà diversi aspetti del veicolo. Conosciuta con il nome in codice di Juniper, il SUV elettrico condividerà alcuni elementi con la nuova Model 3, arrivata sul mercato alla fine del 2023. Frontale ed interni saranno simili, ma migliorerà l’efficienza e l’autonomia, che nella versione Long Range arriverà ad 800 km con una singola carica. Il modello sarebbe già in produzione in Cina e Stati Uniti, con l’arrivo previsto nei primi mesi del 2025.

Alpine A390

Il crossover elettrico del marchio premium francese sarà presentato il prossimo anno nella sua versione definitiva, dopo essere stato annunciato attraverso un concept al Salone dell’Automobile di Parigi. Questo sarà il primo modello familiare di Alpine, che ha già spianato la strada verso l’elettrificazione con la city car A290.

Porsche 718 elettrica

Per la sua prima sportiva 100% elettrica, Porsche ha scelto la gamma 718. Un’alternativa più compatta ed economica, che rappresenterà un modello divertente da guidare e che si posizionerà sotto la Taycan.

BMW Neue Klasse

Nel 2013 BMW ha fatto il suo ingresso nel settore delle auto elettriche con la i3, un’auto progettata da zero, caratterizzata da un design innovativo e distintivo. Le cose però non sono andate come previsto, fino al 2020 quando ha lanciato la sua seconda auto elettrica, l’iX3, una versione elettrificata del SUV X3 già esistente. BMW ha continuato a lanciare nuovi modelli elettrici negli anni successivi, seguendo la stessa strategia. Ora però l’azienda sta per cambiare approccio: con il progetto Neue Klasse tornerà a sviluppare auto elettriche su piattaforme create appositamente, introducendo anche un nuovo linguaggio di design. Il primo veicolo di questa nuova generazione sarà un SUV destinato a prendere il posto dell’attuale iX3.

Mercedes CLA

Mercedes, come BMW, ha basato la sua strategia di elettrificazione sui modelli a combustione. Con la terza generazione della CLA sarà utilizzato lo stesso approccio, in quanto non abbandonerà completamente i motori termici. La versione elettrica beneficerà della nuova piattaforma multi-energia MMA, che vanta caratteristiche come un’architettura a 800 V, che le permetterà di raggiungere elevati livelli di efficienza e 750 km di autonomia con una singola carica.

KIA EV4

Kia è uno dei principali protagonisti nel mercato delle auto elettriche, ma finora il marchio ha offerto solo crossover e SUV. La casa automobilistica rimedierà nel 2025, quando presenterà la berlina EV4, entrando in un segmento dominato dalla Tesla Model 3. Questa poggerà sulla piattaforma E-GMP dedicata ai veicoli elettrici del gruppo Hyundai, e avrà una variante con autonomia fino a 700 km. Inoltre, Kia prevede di lanciare un piccolo SUV elettrico, l’EV2, erede della Kia Soul, che dovrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno.

Nissan LEAF

Oltre all’arrivo della Micra elettrica, basata sulla Renault 5 E-Tech, Nissan presenterà anche la terza generazione della sua LEAF. Questa compatta si prepara a trasformarsi radicalmente, diventando un crossover. Questa generazione dovrebbe utilizzare la piattaforma CMF-EV, e molto probabilmente condividerà molti elementi con la Renault Scenic. Ci saranno dunque batterie fino a 87 kWh, che consentiranno di percorrere fino a 600 km di autonomia. Alla gamma dovrebbe aggiungersi anche una variante con trazione integrale.