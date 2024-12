Recaro diventa italiana, si apre un nuovo capitolo per il brand iconico

Nuovo capitolo per Recaro Automotive Germany grazie a un’importante acquisizione. L’accordo con Proma Group segna infatti l’inizio di una fase di transizione che partirà ufficialmente nel gennaio 2025, con l’obiettivo di rilanciare le attività dello storico brand nel mercato europeo e garantire la continuità operativa di un’icona nel mondo dei sedili.

Con oltre 1,1 miliardi di euro di fatturato, Proma Group è un leader nel settore della componentistica automobilistica, specializzato nella produzione di sedili, sospensioni e carrozzerie. Grazie a questa acquisizione strategica, Proma mira a combinare la propria esperienza e il know-how italiano con la leggendaria qualità ingegneristica tedesca di Recaro.

Il risultato dell’acquisizione sarà una gamma di prodotti ancora più avanzata, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti. L’integrazione coinvolgerà anche alcuni membri del team di vendita e tecnologia di Recaro, che continueranno a operare dalla sede tedesca di Stoccarda. Questa scelta strategica non solo garantirà una transizione graduale, ma rafforzerà anche il supporto locale per i clienti, mantenendo un forte legame con il mercato locale.

Dal gennaio 2025, nuove linee produttive dedicate ai sedili Recaro saranno avviate in Italia. I prodotti destinati al mercato aftermarket saranno immediatamente disponibili, mentre la produzione OEM sarà trasferita progressivamente. Con oltre 30 brevetti internazionali, Proma vuole investire in tecnologie avanzate e i suoi materiali innovativi, consolidando ulteriormente la leadership di Recaro nel settore. La presenza globale del brand sarà preservata, con le operazioni che continueranno regolarmente in Nord America e Giappone.

Proma Group, forte dei suoi 25 impianti in tre continenti e 5.000 dipendenti, si impegna a promuovere soluzioni sostenibili attraverso la “logistica di prossimità,” ottimizzando la produzione e la distribuzione vicino ai clienti. Questa unione promette di continuare a offrire prodotti di qualità superiore, raffinati e sportivi, mantenendo vivo lo spirito di innovazione e passione che ha reso il brand un’icona. Il mondo dei sedili premium, grazie a questa sinergia italiana e tedesca non perde un nome di prestigio.