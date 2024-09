Auto elettriche, ecco come hanno dato il colpo di grazia al diesel

Le auto diesel hanno dominato il mercato automobilistico europeo per decenni. Sembra di parlare di una vita fa, vista la rivoluzione delle auto elettriche. Alcuni ancora non ci credono. Fino a poco tempo fa elogiavamo i vantaggi della “lunga distanza” che consentiva un diesel, almeno avvicinandoci con i tempi a oggi. L’apice si raggiunse tra il 2012 e il 2015, periodo in cui oltre il 50% delle nuove immatricolazioni riguardava diesel. Il loro successo era legato principalmente all’elevata efficienza nei consumi e alle minori emissioni di CO2 rispetto alle benzina.

Lo scandalo delle emissioni legato a Volkswagen nel 2015, noto come ‘Dieselgate’, e un crescente impegno nella riduzione di altri inquinanti, come gli ossidi di azoto (NOx), hanno portato a un rapido calo della popolarità dei diesel, È qui che le auto elettriche, ibride e a benzina hanno lanciato i propri fendenti.

Le vendite di veicoli plug-in (comprendenti auto elettriche e ibride plug-in), in mezza Europa, hanno superato per la prima volta quelle delle auto diesel. Eppure, nonostante questa crescita, le auto plug-in rappresentano solo una piccola percentuale del totale dei veicoli in circolazione, il 3% a livello europeo.

Uno studio, condotto da May López, docente dell’OBS Business School e direttrice della piattaforma Imprese per la Mobilità Sostenibile, evidenzia che le immatricolazioni di auto elettriche in Europa sono cresciute solo dell’1,3% su base annua nel primo semestre (712.637 unità), mentre le vendite di ibride plug-in hanno subito una contrazione del 2,5% (392.284 unità).

Un altro dato interessante riportato dallo studio è che, dieci anni fa, nel Paese dove si sono raccolti dati in quantità, la Spagna, il 70% degli spagnoli considerava l’auto elettrica come la soluzione ideale per la mobilità urbana. Oggi, questa percentuale è scesa al 18%.

Nonostante si preveda che le vendite globali di veicoli elettrici toccheranno i 17 milioni nel 2024, soprattutto in Cina, Europa e Stati Uniti, in Europa e negli Stati Uniti questi veicoli rimangono generalmente più costosi rispetto alle auto con motore a combustione interna. Il rapporto suggerisce che incentivi più efficaci, procedure semplificate e sostegni specifici per i veicoli commerciali potrebbero favorire una maggiore diffusione delle auto elettriche.

I rapporto sottolinea che per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione Europea, bisognerà lavorare su soluzioni concrete, migliorare l’informazione sui benefici della mobilità elettrica e promuovere l’indipendenza energetica.