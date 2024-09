In arrivo il restyling dell’Honda HR-V

Quest’anno Honda ha previsto una serie di novità con tanti rinnovamenti per la sua gamma di modelli e ora è tempo di prevedere il restyling per la HR-V, il SUV più compatto del marchio giapponese. A essere oggetto del restyling è la terza generazione dell’Honda HR-V introducendo modifiche sia al design esterno che ai contenuti interni dell’abitacolo. Tra le novità del restyling della nuova Honda HR-V (che sarà in vendita in Italia a partire dai primi mesi del nuovo anno) c’è anche il nuovo allestimento (inedito) Advanced Plus e nuove tonalità per i colori della carrozzeria.

Tutte le novità del restyling della Honda HR-V

La novità più rilevante del restyling della nuova Honda HR-V interessa il frontale. Qui il SUV presenta una griglia con una forma inedita sovrastata da una cornice argentata e la presenza di una nuova firma luminosa, dei gruppi ottici con l’interno oscurato e la parte inferiore del paraurti rifinita in nero lucido. Sul retro, invece, le lenti interne presenti nei gruppi ottici prevedono una diversa forma con una rinnovata firma luminosa. Tra le novità, come anticipato, anche le tonalità Sage Green, Urban Grey e Seabed Blue previste per la carrozzeria.

In termini dimensionali l’Honda HR-V misura 4,35 metri di lunghezza, 1,79 metri di larghezza, 1,58 metri di altezza mantenendo quell’equilibrio tra compattezza e capienza che l’ha da sempre contraddistinta. Per gli allestimenti top di gamma è prevista anche la tecnologia Adaptive Driving Beam (ADB) che offre un’interessante illuminazione adattiva. Nel complesso sono sei gli allestimenti previsti per la nuova Honda HR-V: Advance, Advance Plus, Advance Style, Advance Style Plus, Elegance e Grade. L’Advance Style Plus è l’ultimo entrato e prevede cerchi in lega dedicati, vetri oscurati, verniciatura estesa fino ai paraurti inferiori, ai passaruota e ai battitacco e il tetto panoramico in vetro.

Nell’abitacolo la nuova Honda HR-V mantiene l’approccio minimal introducendo una serie di novità. Innanzitutto il quadro strumenti digitale da 7” che viene affiancato da un display da 9” per l’infotainment. È stato completamente riprogettato il tunnel centrale così da favorire l’accesso alla piastra per la ricarica wireless. Maggiore ergonomia, invece, per la nuova console centrale. Una novità interessante prevista per la nuova Honda HR-V è il miglioramento dell’isolamento acustico tale da assicurare un comfort a bordo nettamente superiore.

Le prestazioni della nuova Honda HR-V sono affidate al powertrain ibrido che unisce il quattro cilindri 1.5 a ciclo Atkinson al motore elettrico. Il tutto assicura una potenza complessiva di 131 CV con un’ottimizzazione della gestione energetica per ridurre la rumorosità durante l’accelerazione.

Ampio spazio agli ADAS con l’introduzione del nuovo sistema di telecamere a visione multipla che assicura una copertura totale dell’ambiente circostante. È stato invece perfezionato il Traffic Jam Assist che aiuta il conducente nelle manovre migliorando l’esperienza durante il traffico. Confermata nel restyling dell’Honda HR-V la presenza del sistema di movimentazione dei sedili posteriori Magic Seats e i sistemi di sicurezza previsti nel pacchetto Honda SENSING.