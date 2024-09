Tutte le novità della nuova generazione della Nissan Patrol

Ci sono tanti, tantissimi, SUV in circolazione ma non sono tutti uguali. Uno che si discosta in maniera marcata dagli altri è sicuramente il Nissan Patrol. Un SUV di lusso che si fa riconoscere sia per le dimensioni generose che per il livello di tecnologia e raffinatezza raggiunto. Ora arriva la settima generazione del Nissan Patrol che segue le novità del Nissan X-Trail – mentre si parla di un possibile progetto per la celebre Nissan Silvia – introduce una serie di novità che migliorano sia il design che l’eleganza dell’abitacolo e le prestazioni.

Le novità del nuovo Nissan Patrol 2024

Il nuovo Nissan Patrol 2024 si presenta con un design dalle linee squadrate e complessivamente una forma molto imponente. Tra le caratteristiche più significative troviamo la griglia frontale a forma di V, i cerchi in lega da 22” e un’illuminazione LED molto distintiva. La griglia risulta ancora più imponente e larga ed è attraversata da tre listelli che si collegano alla firma luminosa a doppia C a LED. Sul posteriore, invece, i gruppi ottici richiamano le linee e il design dei fari anteriori ma anche lo stile dei modelli delle generazioni della fine degli anni Novanta. Tra le novità della nuova versione ci sono anche sette tonalità per la carrozzeria con anche quattro opzioni bicolore.

Negli interni l’abitacolo del nuovo Nissan Patrol si contraddistinguono per il lusso e il grande comfort. Qui troviamo sedili rivestiti in pelle trapuntata che si ispirano alle lavorazioni artigianali del legno. Per alcuni allestimenti sono previsti anche in aggiunta la funzione di massaggio e le regolazioni elettriche a otto vie.

Sulla plancia domina il display Monolith da 28.6” sotto al quale troviamo gli schermi per l’infotainment e quello per il quadro strumenti rispettivamente da 12,8” e 14,3”. Come optional è possibile aggiungere anche gli schermi per i passeggeri posteriori con display da 12,8”. Questi schermi supportano ingressi USB, HDMI e Miracast. Nell’abitacolo, di serie, è presente il tetto panoramico a tutta lunghezza e le luci ambientali a 644 colori. Da segnalare anche la presenza della nuova tecnologia NissanConnect 2.0 con Google Built-In che utilizza una piattaforma software che prevede infotainment, navigazione e protezione dei dati.

Nel Nissan Patrol 2024 il comfort e il lusso vanno di pari passo con la tecnologia. Sugli allestimenti top di gamma troviamo l’impianto audio Klipsch da 12 altoparlanti e la tecnologia di raffreddamento biometrico. Quest’ultima prevede una serie di sensori a infrarossi che rilevano la temperatura dei passeggeri così da regolare in automatico la temperatura dell’abitacolo. La terza fila di sedili si abbassa con comando elettrico e lo spazio che si crea è completamente piatto così da favorire il trasporto di carichi ingombranti. La capienza del nuovo Nissan Patrol è superiore del 30% rispetto a quella della versione precedente.

La nuova generazione del Nissan Patrol sostituisce il motore V8 introducendo due nuove versioni del motore V6. Una con motore aspirato da 3.8 litri che eroga fino a 316 CV e 386 Nm di coppia e una con motore biturbo da 3.5 litri che eroga 425 CV e 700 Nm di coppia. Entrambe le versioni del nuovo Nissan Patrol prevedono un cambio automatico a 9 marce unito alla trazione integrale permanente. A bordo del SUV è possibile scegliere tra sei diverse modalità di guida (Standard, Sport, Mud, Eco, Rock e Sand) che sfruttano anche le sospensioni ad aria adattive e gli ammortizzatori a controllo elettronico che consentono di modificare l’altezza da terra del Patrol così da adattarlo alle diverse condizioni del terreno.

Di serie sulla nuova Nissan Patrol c’è la suite ProPilot che è la versione evoluta della guida assistita di Livello 2. È presente anche una telecamera sotto la scocca che consente di visualizzare gli ostacoli davanti alle ruote quando si è su percorsi off-road e durante le manovre di parcheggio.