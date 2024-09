Auto elettriche, vendite in Europa calate del 10%, più gettonate le ibride

Non si smette di ripeterlo, non è un accanimento, è solo l’evidenza dei dati: le vendite di auto elettriche a batteria (BEV) nell’Unione Europea hanno registrato una flessione del 10,8% tra luglio e agosto, riducendo la loro quota di mercato al 12,1%. Si abbassa quindi la loro presenza presso le auto nuove vendute. Al contrario, gli ibridi hanno visto un aumento della loro quota di mercato. Nel frattempo, la domanda per auto a benzina e diesel è scesa ancora.

Nel cuore dell’estate, per passare ai dati, sono stati venduti 10.705 nuovi BEV nell’Ue. Uno dei fattori principali di questa diminuzione è stato il calo marcato del 36,8% nelle vendite in Germania, passate da 48.682 unità a luglio 2023 a 30.762 a luglio 2024. Un effetto disincentivante che si è decisamente fatto sentire. Anche altri mercati importanti hanno registrato una contrazione delle vendite di BEV, tra cui Finlandia (-21,3%), Irlanda (-24,9%), Svezia (-14,9%) e Austria (-11,7%).

Tra i Paesi che hanno visto un incremento nelle vendite di auto elettriche in estate, abbiamo Belgio (+44,2%), Danimarca (+68,8%) e Lussemburgo (+38,5%). Gli Stati che, però, sono anche tra quelli più “piccoli” in termini di popolazione.

La flessione nelle vendite ha portato la quota di mercato complessiva dei auto elettriche BEV a scendere al 12,1%, rispetto al 13,5% di luglio 2023. Questo dato è anche inferiore rispetto al 14,4% registrato a giugno 2024, ma leggermente superiore rispetto all’11,9% di aprile.

Analizzando i dati degli ultimi 18 mesi, si nota che la quota di BEV venduti nell’Ue ha variato da un minimo dell’11,8% di aprile 2023 a un picco del 21% ad agosto dello stesso anno. Nonostante il rallentamento per le auto elettriche a batteria, le vendite di auto ibride hanno registrato un’impennata del 25,7% in questo luglio, con 273.003 unità vendute, trainate dagli aumenti nei quattro principali mercati europei: Francia (+47,4%), Spagna (+31,5%), Germania (+22,4%) e Italia (+17,4%). Gli ibridi rappresentano il 32% delle vendite di auto nuove in Europa, un aumento notevole rispetto al 25,5% della scorsa estate.

Secondo i dati ACEA, le vendite di auto elettriche sono scese del 14,1% lo scorso mese. Anche i veicoli a benzina e diesel hanno registrato un calo delle vendite. Le auto a benzina hanno visto una riduzione del 7% nelle vendite, scendendo a una quota di mercato del 33,4%, mentre le auto diesel hanno registrato una diminuzione del 10,1%, rappresentando solo il 12,6% di tutte le nuove immatricolazioni.