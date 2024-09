Batterie per auto elettriche, Mazda stringe accordo con Panasonic

Mazda, in collaborazione con Panasonic Energy Co., azienda interna al gruppo Panasonic, si prepara a lanciare batterie agli ioni di litio di nuova generazione ad alte prestazioni. La corsa al miglioramento delle batterie per le auto elettriche è iniziata da tempo e, non stupisce, diventa sempre più frenetica. Il segreto per una rivoluzione reale, anche in termini di accessibilità, risiede nella progettazione e nell’applicazione di batterie migliori e più efficienti.

Queste batterie che vedono la collaborazione tra Mazda e Panasonic alimenteranno i futuri veicoli elettrici della casa automobilistica giapponese, il cui debutto è atteso per il 2027. L’annuncio di questa nuova intesa si inserisce nella collaborazione a lungo termine già inaugurata tra le due aziende.

Secondo una nota ufficiale, l’obiettivo comune è quello di potenziare la produzione di batterie e migliorare lo sviluppo tecnologico per garantire una fornitura stabile nel tempo. “In linea con il nostro piano strategico, che si sviluppa in tre fasi fino al 2030, Mazda punta a intensificare la produzione di auto elettriche. Nel 2027 verrà lanciato un nuovo modello su una piattaforma dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici,” si legge nella dichiarazione ufficiale. “In questo modo, l’azienda risponde ai cambiamenti del mercato e alle nuove richieste dei consumatori”.

Panasonic Energy fornirà le batterie con l’azienda che prevede di iniziare la produzione di batterie cilindriche agli ioni di litio nei suoi impianti di Suminoe e Kaizuka, situati nella regione di Osaka, a partire dal 2027. Entro il 2030, l’obiettivo è incrementare la capacità produttiva fino a 10 GWh all’anno. Mazda integrerà queste batterie in moduli per i propri veicoli.

“La nostra collaborazione ci permette di espandere la produzione di veicoli elettrici e rafforzare la competitività dell’industria delle batterie in Giappone. Il nostro obiettivo finale è promuovere una società più sostenibile,” ha affermato Kazuo Tadanobu, Presidente e CEO di Panasonic Energy.

“Mazda è fortemente impegnata nella transizione verso la neutralità carbonica e sta accelerando il processo di elettrificazione con soluzioni che rispondono alle diverse esigenze dei nostri clienti,” ha dichiarato Masahiro Moro, Presidente e CEO di Mazda. “Grazie alle batterie efficienti, potenti e sicure fornite da Panasonic Energy, possiamo offrire ai nostri clienti veicoli elettrici unici che combinano design, comfort e autonomia in modo armonioso”.

Mazda, al momento, ha un solo modello completamente elettrico in gamma, la MX-30, disponibile anche in una versione con motore a benzina che lavora come un generatore. Quest’anno, il marchio ha svelato la nuova EZ-6, successore della berlina Mazda6, prossimamente in arrivo anche sul mercato europeo.