Renault Captur 2024: il restyling avrà queste forme?

La presentazione ufficiale della Renault Captur 2024 è ancora avvolta nel mistero, con l’azienda francese che preferisce mantenere il segreto, anche se alcuni dettagli sono già emersi. Tra i test su strada dello scorso anno e le voci di corridoio, gli esperti di Kolesa hanno provato a immaginare il suo aspetto finale. Saranno vicini alla realtà?

Renault Captur 2024: saranno queste le sue forme in seguito al restyling?

Gli artisti digitali hanno presentato una versione attraente e, forse, un po’ troppo futuristica della Renault Captur. Tuttavia, essendo questo un aggiornamento di metà carriera, non ci si aspettano rivoluzioni. La casa automobilistica francese cercherà piuttosto di valorizzare i punti di forza del modello attuale e di migliorare le aree che potrebbero non convincere appieno il pubblico degli appassionati.

Dalle immagini “rubate” all’inizio del 2023, emergono alcune modifiche evidenti riguardanti la griglia, il paraurti, i fari, il paraurti posteriore e le luci posteriori. Entrambe le estremità dovrebbero subire cambiamenti, mentre il profilo potrebbe rimanere invariato. Non c’è bisogno di stravolgere un modello che ha ottenuto un caloroso successo nei concessionari. I rischi di modificare un prodotto che funziona superano i potenziali benefici.

Basandosi sui materiali trapelati, i designer di Kolesa hanno creato rendering dettagliati. Gli elementi nuovi sembrano ispirati alle foto spia, ad esempio nella firma luminosa, nella presa d’aria e nel paraurti. La scelta del colore completamente bianco, con accenti neri per un effetto bicolore, è curiosa. La piattaforma dovrebbe rimanere la CMF-B, condivisa con la Clio.

All’interno, gli schermi riceveranno un aggiornamento, almeno nell’interfaccia, per renderli più user-friendly e agevolare l’utilizzo da parte di conducenti meno tecnologici. Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida sarà di livello 2, il massimo consentito nel Vecchio Continente, mentre negli USA Mercedes inizia la sperimentazione del livello 3. In Cina sono addirittura al livello 4, grazie a un notevole know-how nello sviluppo dei software e a regolamentazioni meno stringenti.

Infine, per quanto riguarda i motori, la Renault Captur 2024 offrirà una vasta gamma di opzioni. Sarà possibile trovare una proposta in linea con i gusti e le esigenze di ognuno. L’unica assenza sarà quella del diesel, destinato a estinguersi come una tecnologia superata.