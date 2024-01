Hyundai Creta si rifà il look con il restyling della versione 2024

Tutto pronto per il nuovo upgrade, arriva una versione aggiornata della Hyundai Creta. Il restyling è esclusivo per ora del mercato indiano e debutterà proprio alla fine di questo mese. Intanto, il colosso sudcoreano sta promuovendo l’evento con una serie di teaser che lasciano intravedere le migliorie apportate.

L’aggiornamento è servito

importanti aggiornamenti non solo visivi, ma anche tecnologici per la nuova Hyundai Creta pronta al debutto per fine mese in India in questa sua nuova versione targata 2024. L’azienda ha inoltre annunciato la gamma di propulsori che si arricchisce con l’aggiunta di un motore a benzina turbocompresso più potente. Il SUV si rifà il look e presenta ora un aspetto più squadrato e serioso, soprattutto nella parte anteriore. I nuovi LED a tutta larghezza si fondono con la griglia più grande, mentre le unità inferiori dei fari appaiono più piccoli. Infine, il cofano è più piatto e alto rispetto al modello precedente.

Per quanto riguarda invece le luci posteriori a LED, esse ora hanno lo stesso aspetto di quelle anteriori ed entrambi i paraurti sono dotati di piastre paramotore in stile alluminio. Per quanto riguarda gli interni, è stata pubblicata da Hyundai un’unica foto che mostra però alcuni cambiamenti introdotti in questa nuova versione di Creta. Abbiamo a tal proposito un layout unificato per il quadro strumenti digitale, mentre il display di infotainment non mostra invece differenze rispetto agli altri modelli Hyundai. In dotazione, inoltre, l’auto sarà fornita di più sistemi ADAS. Supponiamo inoltre che il modello sarà dotato anche dei nuovi sistemi antifurto promessi da Hyundai e Kia per alcuni loro modelli.

Hyundai Creta, le altre caratteristiche

La Hyundai Creta del 2024 offrirà un trio di opzioni di propulsione non elettrificate. Per quanto riguarda i modelli a benzina, i motori saranno gli stessi del predecessore. In aggiunta però ci sarà un nuovo e più potente motore a benzina Kappa T-GDi da 1,5 litri turbocompresso che produce 158 CV. In base al propulsore ci saranno differenti opzioni di cambio: quello manuale a sei velocità, automatico a sei velocità, CVT o automatico DCT a sette velocità. La vendita di Hyundai Creta 2024 è prevista per la fine del mese in India, e i preorder sono già partiti. Ancora incerto invece il futuro degli altri mercati, per i quali almeno per il momento non sono previsti tali aggiornamenti.