Svelata la Audi A6 Allroad, dove la station wagon tedesca non arriva

Ci ha messo più di un anno, ma alla fine Audi ha deciso che era giunto il momento di completare la famiglia. Dopo l’A6 Avant, tocca all’A6 Allroad: stessa impostazione di sempre, sospensioni rialzate di 34 mm, trazione integrale Quattro di serie, e quell’aria da station wagon pronta a tutto che ha fatto la fortuna di questo segmento. Solo che stavolta c’è qualcosa di diverso, qualcosa che era prerogativa esclusiva della RS 6.

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La carrozzeria è più larga. Più larga di 111 mm rispetto alla Avant standard, per essere precisi. È la prima volta nella storia dell’Allroad che il modello fuoristrada ottiene un corpo vettura più robusto rispetto alla base di partenza. Entrambi gli assi sono stati allargati, e la conseguenza pratica è che si può arrivare a cerchi da 21 pollici con pneumatici 285/35. Chi preferisce qualcosa di più ragionevole può optare per il 19 pollici con 265/45, oppure per il 20 pollici con 275/40.

Sul fronte tecnico, la vera novità è la presenza, per la prima volta nella storia dell’Allroad, di una motorizzazione ibrida plug-in. Un 2.0 turbo benzina abbinato a un elettrico, per 362 CV e 500 Nm complessivi con 0-100 in 5,5 secondi, velocità massima elettronicamente limitata a 250 km/h. La batteria da 20,7 kWh promette 95 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP e si ricarica in due ore e mezza con corrente alternata fino a 11 kW.

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Per chi resta fedele al gasolio, c’è il V6 TDI da 3,0 litri in versione mild-hybrid: 295 CV, 580 Nm, e uno 0-100 da 5,4 secondi. Audi lo presenta come privo di turbo lag, anche se alla fine dipende dalla valutazione personale di chi poi la guida davvero.

Lo sterzo integrale è di serie su entrambe le versioni: a bassa velocità le ruote posteriori sterzano fino a 5 gradi per migliorare la manovrabilità; ad alta velocità si allineano alle anteriori per la stabilità. Completano il quadro le sospensioni pneumatiche adattive, anch’esse di serie e tarature specificamente per l’asfalto.

Le consegne in Europa partono da questo autunno. Il listino apre a 77.250 euro per il diesel e 80.250 euro per il plug-in hybrid.