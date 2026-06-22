Audi Nuvolari, un designer ci ha visto una shooting brake

C’è da citare quel 30 percento in meno nelle consegne oltreoceano nel primo trimestre, numeri così deprimenti che è forse meglio non parlarne. Persino Acura, il marchio “deluxe” di Honda in sostanza, ha fatto meglio di Audi nei primi tre mesi dell’anno. Le nuove A5 e A6 non hanno spostato di un millimetro l’ago delle consegne. Non è un momento facile per Ingolstadt nel mercato statunitense.

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Audi ha però deciso di giocare su più tavoli contemporaneamente. Il primo è quello delle serie limitate: la Nuvolari, supercar ibrida plug-in prodotta in 499 esemplari a 600.000 euro cadauno, è probabilmente già esaurita. Base Lamborghini Temerario, potenza spinta a 1.001 CV e un nome che evoca il campionissimo mantovano. Insomma, non è un caso che non conosciamo: quando i volumi fanno male, si lavora sull’esclusività.

Il secondo tavolo è, neanche a dirlo, l’immenso mercato americano. La terza generazione del Q7 è arrivata prima del Q9, ribaltando l’ordine delle anteprime, ma il risultato è che Audi ha finalmente qualcosa da opporre alla Mercedes GLE rinnovata e alla prossima BMW X5 in veste Neue Klasse. Meglio tardi che mai.

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Il terzo fronte è quello delle wagon. La nuova RS 6 Avant porta con sé la A6 Allroad, versione rialzata che conserva le forme widebody della prima ma sposta l’accento dall’asfalto veloce al fuoristrada ragionato.

Brando Varela, designer e creatore di contenuti digitali noto come brandovarela, ha costruito un esercizio di stile non ufficiale: una shooting brake Audi che riprende il linguaggio della Nuvolari ma in chiave elettrica.

L’ipotesi tecnica più credibile la porta sulla piattaforma J1, la stessa di e-tron GT e Porsche Taycan, con batteria da 84 kWh, fino a 523 CV nella versione quattro e 637 CV nella RS. Tre porte, trazione integrale, estetica da coupé allungata.

Audi probabilmente non la produrrà mai. Non è però esente da fascinazioni “proibite” questo render non ufficiale, forse persino di più dei modelli presenti in gamma attualmente.