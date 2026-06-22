Audi Nuvolari, un designer ci ha visto una shooting brake

La Nuvolari da 1.001 CV in edizione limitata, vendite non felici, il nuovo Q7 per l’America e un render virale di una shooting brake elettrica.
Ippolito VdiIppolito Visconti
22 Giugno 2026
shooting brake Audi Nuvolari

C’è da citare quel 30 percento in meno nelle consegne oltreoceano nel primo trimestre, numeri così deprimenti che è forse meglio non parlarne. Persino Acura, il marchio “deluxe” di Honda in sostanza, ha fatto meglio di Audi nei primi tre mesi dell’anno. Le nuove A5 e A6 non hanno spostato di un millimetro l’ago delle consegne. Non è un momento facile per Ingolstadt nel mercato statunitense.

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Audi ha però deciso di giocare su più tavoli contemporaneamente. Il primo è quello delle serie limitate: la Nuvolari, supercar ibrida plug-in prodotta in 499 esemplari a 600.000 euro cadauno, è probabilmente già esaurita. Base Lamborghini Temerario, potenza spinta a 1.001 CV e un nome che evoca il campionissimo mantovano. Insomma, non è un caso che non conosciamo: quando i volumi fanno male, si lavora sull’esclusività.

Audi Nuvolari

Il secondo tavolo è, neanche a dirlo, l’immenso mercato americano. La terza generazione del Q7 è arrivata prima del Q9, ribaltando l’ordine delle anteprime, ma il risultato è che Audi ha finalmente qualcosa da opporre alla Mercedes GLE rinnovata e alla prossima BMW X5 in veste Neue Klasse. Meglio tardi che mai.

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Il terzo fronte è quello delle wagon. La nuova RS 6 Avant porta con sé la A6 Allroad, versione rialzata che conserva le forme widebody della prima ma sposta l’accento dall’asfalto veloce al fuoristrada ragionato.

Brando Varela, designer e creatore di contenuti digitali noto come brandovarela, ha costruito un esercizio di stile non ufficiale: una shooting brake Audi che riprende il linguaggio della Nuvolari ma in chiave elettrica.

shooting brake Audi Nuvolari

L’ipotesi tecnica più credibile la porta sulla piattaforma J1, la stessa di e-tron GT e Porsche Taycan, con batteria da 84 kWh, fino a 523 CV nella versione quattro e 637 CV nella RS. Tre porte, trazione integrale, estetica da coupé allungata.

shooting brake Audi Nuvolari

Audi probabilmente non la produrrà mai. Non è però esente da fascinazioni “proibite” questo render non ufficiale, forse persino di più dei modelli presenti in gamma attualmente.

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