Nuova Nissan Micra conquista le 5 stelle Green NCAP per la sostenibilità

La nuova Nissan Micra è un’auto elettrica pensata per il pubblico europeo. Tra i focus progettuali, una grande attenzione per l’ambiente. L’impegno dei tecnici è stato ora premiato con le 5 stelle Green NCAP per la sostenibilità. Questo riconoscimento, assegnato da un’organizzazione indipendente, deriva da un’attenta valutazione del prodotto, sul fronte “green”.

La vettura giapponese è uscita a testa alta dai test. Ha ottenuto infatti un punteggio di 9.3 su 10 per l’efficienza energetica e di 10 su 10 per le emissioni di gas serra: il massimo dei voti. I due risultati regalano il sorriso ai manager della casa del Sol Levante.

A dare loro ulteriore soddisfazione provvede un altro elemento positivo: secondo gli specialisti di Green NCAP, la nuova Nissan Micra esprime pure delle buone prestazioni in condizioni di freddo invernale. Un valore aggiunto, a sigillo del prestigioso traguardo delle 5 stelle.

Quest’ultimo riconoscimento premia le eccellenti prestazioni ambientali dell’utilitaria nipponica, in aree chiave quali la qualità dell’aria, l’efficienza energetica e le emissioni di gas serra.

La valutazione di Green NCAP tiene conto dell’intero ciclo di vita del veicolo: dalla produzione al trattamento di fine vita, passando ovviamente per l’utilizzo. Così la fotografia sull’impatto ambientale è olistica.

Con i punteggi alti messi a segno, la nuova Nissan Micra di sesta generazione si è distinta nei test, mostrando quanto bravi siano stati i tecnici nello svolgere il loro compito. Ricordiamo che la valutazione a 5 stelle è il più alto livello di riconoscimento assegnato da Green NCAP sul piano della sostenibilità ambientale. Possono raggiungere un simile risultato solo quei veicoli elettrici che l’ente indipendente considera “molto efficienti”.

Notevoli i riscontri ottenuti dalla nuova Nissan Micra in tutte le aree analizzate. Questa vettura dalle dimensioni compatte (4 metri di lunghezza) può essere scelta con due opzioni di batteria: da 40 kWh o da 52 kWh. La prima può spingersi fino ad un’autonomia di 317 km, la seconda fino a 416 km (ciclo WLTP).

La versione con batteria da 40 kWh supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 80 kW, mentre quella da 52 kWh arriva fino a 100 kW, consentendo tempi di rifornimento energetico più rapidi, per una migliore fruibilità nell’uso quotidiano.