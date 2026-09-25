ECOdolomitesGT 2026: auto elettriche in gara sulle Dolomiti dal 16 al 18 ottobre

ECOdolomitesGT 2026 torna sulle Dolomiti dal 16 al 18 ottobre con un e-rally riservato ad auto elettriche omologate. Tra Trentino e Veneto, circa 530 chilometri e 20 prove misureranno regolarità, consumi e autonomia, assegnando punti per FIA ecoRally Cup e Campionato Italiano Energie Alternative.
Foto profilo di Rosario Scelsidi
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ECOdolomitesGT

Le auto elettriche non generano forti pulsioni emotive, ma cresce la loro presenza su strada e, con essa, quella delle manifestazioni dedicate. Il 16, 17 e 18 ottobre 2026 ritorna sulle Dolomiti l’ECOdolomitesGT. Non aspettatevi brividi rombanti e atmosfere romantiche da veri appassionati: qui si celebra qualcosa di diverso.

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L’evento alle porte, infatti, punta a dare un palcoscenico alla matrice green dei mezzi coinvolti. Si tratta, nello specifico, di un e-rally automobilistico di regolarità e consumo su strada, riservato alle vetture alla spina “road-legal”.

L’ECOdolomitesGT vuole misurare l’efficienza delle auto elettriche coinvolte, anche in termini di autonomia. Non parliamo quindi di una gara di sprint o di velocità, ma di un test comparativo per misurare lo sciupio energetico e il tempo di resistenza prima di una nuova ricarica completa.

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La sfida varrà per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l’International FIA ecoRally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport. Il primo scriverà nel Belpaese la sua tappa finale, decretando i vincitori, dopo le altre 10 prove andate in scena in Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovenia, Islanda, Lituania, Lettonia, Gran Bretagna e Cina.

Auto elettriche in gara tra le Dolomiti durante l'ECOdolomitesGT

Il programma di ECOdolomitesGT 2026 prevede circa 530 chilometri complessivi, con una ventina di prove dedicate a regolarità e consumi, nel rispetto delle medie previste. Il quartier generale sarà a Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino. Qui prenderanno forma le cerimonie di partenza e di arrivo dell’evento, organizzato dall’Automobile Club Trento con RaceBioConcept – BioDrive Academy (GeneralBioConcept PLUS Srl) e il supporto di ECOmove & LETSmove.

È previsto un itinerario che attraversa meravigliosi scenari delle Dolomiti, in Trentino e Veneto. L’ECOdolomitesGT 2026 andrà in scena da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026. Protagoniste dell’e-rally su strada saranno, come dicevamo, auto 100% elettriche omologate per la circolazione stradale (“road-legal”). Qui la sfida si svolgerà tutta sul terreno della regolarità e dell’efficienza dei consumi energetici.

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