ECOdolomitesGT 2026: auto elettriche in gara sulle Dolomiti dal 16 al 18 ottobre

Le auto elettriche non generano forti pulsioni emotive, ma cresce la loro presenza su strada e, con essa, quella delle manifestazioni dedicate. Il 16, 17 e 18 ottobre 2026 ritorna sulle Dolomiti l’ECOdolomitesGT. Non aspettatevi brividi rombanti e atmosfere romantiche da veri appassionati: qui si celebra qualcosa di diverso.

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L’evento alle porte, infatti, punta a dare un palcoscenico alla matrice green dei mezzi coinvolti. Si tratta, nello specifico, di un e-rally automobilistico di regolarità e consumo su strada, riservato alle vetture alla spina “road-legal”.

L’ECOdolomitesGT vuole misurare l’efficienza delle auto elettriche coinvolte, anche in termini di autonomia. Non parliamo quindi di una gara di sprint o di velocità, ma di un test comparativo per misurare lo sciupio energetico e il tempo di resistenza prima di una nuova ricarica completa.

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La sfida varrà per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l’International FIA ecoRally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport. Il primo scriverà nel Belpaese la sua tappa finale, decretando i vincitori, dopo le altre 10 prove andate in scena in Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovenia, Islanda, Lituania, Lettonia, Gran Bretagna e Cina.

Il programma di ECOdolomitesGT 2026 prevede circa 530 chilometri complessivi, con una ventina di prove dedicate a regolarità e consumi, nel rispetto delle medie previste. Il quartier generale sarà a Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino. Qui prenderanno forma le cerimonie di partenza e di arrivo dell’evento, organizzato dall’Automobile Club Trento con RaceBioConcept – BioDrive Academy (GeneralBioConcept PLUS Srl) e il supporto di ECOmove & LETSmove.

È previsto un itinerario che attraversa meravigliosi scenari delle Dolomiti, in Trentino e Veneto. L’ECOdolomitesGT 2026 andrà in scena da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026. Protagoniste dell’e-rally su strada saranno, come dicevamo, auto 100% elettriche omologate per la circolazione stradale (“road-legal”). Qui la sfida si svolgerà tutta sul terreno della regolarità e dell’efficienza dei consumi energetici.