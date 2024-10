Audi, richiamate oltre 6mila e-tron GT, guai per le batterie LG

Dall’agenzia americana, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) fanno sapere che i veicoli coinvolti nell’ultimo richiamo erano già stati richiamati nel marzo 2024. Non è bastato, le Audi sono di nuovo da richiamare. Le informazioni sulla batteria di questi veicoli, quindi, sono state esaminate per stabilire se fosse necessaria la sostituzione del modulo della batteria ad alta tensione. Alcuni veicoli richiamati da Audi hanno ricevuto nuovi moduli forniti da LG.

L’oggetto del richiamo punta il dito contro le singole celle della batteria che possono rovinarsi gravemente nel corso della loro vita utile. Audi, per diversi esemplari negli States, dunque, ha dovuto effettuare un ulteriore richiamo dei veicoli interessati.

La soluzione prevede un aggiornamento del software di diagnostica di bordo, dispositivo che sarebbe a questo punto in grado di identificare in tempo reale eventuali anomalie relative alla batteria. In caso di malfunzionamenti, i moduli interessati saranno sostituiti dai concessionari Audi senza alcun costo per i proprietari. Fino al termine della sostituzione, i clienti Audi dovranno limitare la ricarica dei propri veicoli all’80% della loro capacità.

La casa automobilistica tedesca stima che l’aggiornamento software sarà reso disponibile nel primo trimestre del 2025. Ci vorrà del tempo prima che i clienti possano utilizzare il proprio mezzo a riparo da brutti imprevisti. Audi sottolinea comunque che i moduli delle celle della batteria prodotti da LG Energy Solution dopo il 27 maggio 2023 non sono soggetti a questo richiamo.

Per quanto riguarda i veicoli coinvolti, l’elenco inizia con 4.980 unità dell’Audi e-tron GT, prodotte tra il 2022 e il 2024 per il mercato statunitense, ossia quelle fabbricate tra marzo 2021 e dicembre 2023. Anche l’Audi RS e-tron GT, prodotta tra il 2022 e il 2024, è stata richiamata, con un totale di 1.519 esemplari realizzati tra marzo 2021 e febbraio 2024. I codici appartenenti ai moduli delle celle coinvolti sono 9J1915592J e 9J1915591J.

I rivenditori americani offrono attualmente tali moduli a poco meno di mille dollari. Sia l’e-tron GT che la Taycan sono stati completamente rinnovati per l’anno modello 2025. Presentata a giugno 2024, la berlina elettrica rinnovata è disponibile anche nelle varianti S e-tron GT ed RS e-tron GT. Per quanto riguarda la versione più potente, la RS e-tron GT performance, questa offre ben 912 CV.