LG produrrà (con i cinesi) batterie economiche per auto elettriche europee

In questo momento storico, sempre più pressante è diventata la necessità da parte dei produttori di diminuire i costi delle auto elettriche. A tal fine, le batterie LFP (Litio Ferro Fosfato) stanno guadagnando sempre più popolarità. Adesso, anche un grande marchio come la sudcoreana LG Energy Solution, nello specifico la divisione batterie del colosso tech, sta entrando in questo settore.

LG produrrà batterie LFP per il mercato europeo, ma collaborando con aziende cinesi. “Stiamo negoziando con alcune imprese cinesi per sviluppare e produrre batterie con chimica LFP. Tra le opzioni che stiamo valutando ci sono la creazione di joint-venture o accordi a lungo termine,” ha dichiarato a Reuters Wonjoon Suh, responsabile del dipartimento batterie automobilistiche di LG.

Si tratta della prima volta per LG con le batterie LFP. L’azienda è una delle poche capaci di competere con il monopolio cinese nel settore delle batterie. Il colosso sudcoreano sta considerando, inoltre, di aprire vari stabilimenti per la produzione di batterie LFP in diversi continenti, con Finlandia, Indonesia e Marocco come potenziali luoghi prescelti per gli investimenti.

Le batterie LFP utilizzano un catodo composto da litio, ferro e fosfato. Sebbene il principio di funzionamento sia lo stesso delle altre batterie agli ioni di litio, l’uso di materiali più facilmente reperibili le rende più economiche rispetto alle batterie NMC (nichel manganese cobalto), attualmente dominanti nel settore. Le batterie LFP, inoltre, offrono anche vantaggi come maggiore durata, resistenza al calore e maggiore sicurezza rispetto ad altre tipologie. Lo svantaggio resta però la densità energetica inferiore, che si traduce in una minore autonomia a parità di dimensioni, paragonandole alle batterie NMC.

Stellantis utilizza già batterie LFP di Svolt per le sue elettriche più economiche, e anche Renault ha recentemente iniziato a considerare l’uso di questo tipo di batteria. LG potrebbe inserirsi agevolmente e aspirare a diventare uno dei fornitori di Renault. Il mercato delle batterie LFP, al momento, è dominato quasi esclusivamente dalle aziende cinesi. CATL e BYD controllano oltre il 70% del mercato globale, in quello che è praticamente un duopolio.