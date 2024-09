Uno studio conferma: le batterie delle auto elettriche si degradano poco

Il degrado delle batterie delle auto elettriche è una questione molto dibattuta perché influisce direttamente sulle prestazioni, l’autonomia, i tempi di ricarica e il valore delle auto. Ed è il motivo per cui le ricerche sui nuovi materiali si concentra anche e soprattutto su questo elemento. A oggi sapevamo che il degrado delle batterie delle auto elettriche fosse di circa il 2,3% ogni anno, ma il nuovo studio condotto da Geotab abbassa ulteriormente le stime portando a prevedere che le batterie supereranno la vita delle auto elettriche. Ma non solo: potrebbe non rendersi mai necessario sostituirle, con tutte le conseguenze che questo comporterebbe.

Il degrado delle moderne batterie è inferiore al 2%

Gli ultimi dati elaborati da Geotab facevano riferimento al 2019 e attestavano il degrado delle batterie al 2,3%. Ora le analisi condotte su un campione di circa 5000 veicoli di auto private e appartenenti a flotte aziendali ha evidenziato che il degrado delle batterie delle auto elettriche moderne è dell’1,8% all’anno. Un dato che potrebbe avere ripercussioni enormi sul mercato delle auto elettriche essendo tante le reticenze, i dubbi e i timori legati a questo componente.

Entrando più nello specifico dei dati di questo studio l’1,8% di degrado delle batterie significa che un’auto elettrica acquistata oggi fra vent’anni avrà una batteria con il 64% di capacità residua. Va però precisato che tecnicamente lo stato di salute delle batterie non è direttamente proporzionale all’autonomia residua in quanto le auto moderne hanno dei buffer di protezione che giustificano le differenze che ci sono tra capacità netta e capacità lorda. Con il passare del tempo questi buffer si riducono consumando parti inutilizzate della batteria e riducendo le perdite di autonomia. Questo significa che se all’inizio la batteria aveva una capacità lorda di 60 kWh dopo dieci anni con un degrado annuo dell’1% arriverà ad avere le prestazioni di una batteria da 54 kWh.

L’altro aspetto interessante da considerare è che non tutte le batterie hanno lo stesso degrado. Questo dipende anche dalle temperature di esercizio. Pacchi batterie che hanno un sistema di raffreddamento attivo (rispetto a quello passivo ad aria) hanno tassi di degrado nettamente inferiori rispetto alle altre. Senza dimenticare come nei prossimi anni lo sviluppo tecnologico sarà tale da migliorare ulteriormente il rendimento delle batterie delle auto elettriche anche sotto questo punto di vista.