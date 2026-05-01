Audi Q4 e-tron 2026: più tecnologia e autonomia fino a 595 km

L’Audi Q4 e-tron riceve a cinque anni dal debutto il restyling di metà carriera, un aggiornamento che interviene su estetica, dotazione digitale e powertrain elettrico per mantenere competitivo uno dei primi modelli a batteria del marchio tedesco in un segmento che nel frattempo si è popolato di alternative sempre più agguerrite. Gli ordini apriranno a maggio con un listino che parte da 43.990 euro per la versione con batteria da 59 kWh e sale a 56.500 euro per la configurazione da 77 kWh, mentre la variante Sportback partirà da 52.900 euro, con le prime consegne attese nel corso dell’estate.

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Audi Q4 e-tron si rinnova: autonomia fino a 595 km e prezzi a partire da 43.990 euro

Sul piano stilistico il frontale adotta una calandra verniciata in tinta carrozzeria e nuovi fari LED con firme luminose personalizzabili, una soluzione già introdotta sulla nuova A5 e destinata a diffondersi progressivamente nella gamma del marchio. La Sportback riceve inoltre uno spoiler di serie sul tetto che ne accentua il profilo dinamico rispetto alla variante SUV tradizionale.

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L’abitacolo viene ridisegnato attorno alla cosiddetta Digital Scene, un’architettura a tre schermi che comprende una strumentazione digitale da 11,9 pollici, un display centrale da 12,8 pollici per l’infotainment e, tra gli optional, un terzo schermo da 12 pollici dedicato al passeggero anteriore con grafica di standby personalizzabile, il tutto completato dall’head-up display in realtà aumentata.

Per quanto riguarda le novità tecniche, la gamma si articola attorno a due tagli di batteria con capacità di 59 e 77 kWh, abbinati a quattro livelli di potenza compresi tra 204 e 340 CV con trazione posteriore o integrale a seconda della configurazione. La versione più efficiente è la Q4 Sportback Performance, che grazie a un coefficiente aerodinamico più favorevole raggiunge un’autonomia di 595 km nel ciclo WLTP, mentre le altre varianti si collocano tra 442 e 575 km.

La potenza di ricarica in corrente continua sale a 185 kW, un incremento di 10 kW rispetto al modello precedente che consente di completare il passaggio dal 10 all’80% in circa 26 minuti. Tra le funzionalità aggiuntive figurano il Plug & Charge, che avvia automaticamente la ricarica al collegamento con una colonnina compatibile, e il V2L, che permette di alimentare dispositivi esterni sfruttando l’energia della batteria del veicolo.