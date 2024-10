Audi Q8 e-tron, debutta la Edition Dakar al Festival dello Sport

Al Festival dello Sport di Trento, Audi ha svelato in anteprima nazionale la nuova edizione limitata del Q8 e-tron Edition Dakar. Non manca l’impegno da parte della casa tedesca nella ricerca e nello sviluppo delle prestazioni sportive. In questa occasione è avvenuta la consegna di una flotta di auto agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

L’evento segna ufficialmente l’inizio della nuova stagione agonistica degli sport invernali, un modo per celebrare i successi degli atleti che hanno brillato nella scorsa annata. Audi mette già una gamma di veicoli che comprende modelli come l’Audi A6 Avant plug-in hybrid, l’RS 6 Avant mild-hybrid e l’iconica RS 4 Avant, emblema della divisione Audi Sport e leader del segmento ad alte prestazioni.

I modelli della casa automobilistica tedesca rappresentano un simbolo riconosciuto di sportività, potenza e versatilità. Le Audi, quindi, accompagneranno gli atleti FISI durante i loro spostamenti per gare e allenamenti. Il brand affiancherà le campionesse olimpiche Federica Brignone e Sofia Goggia, la biatleta Lisa Vittozzi e il fuoriclasse dello sci mondiale Dominik Paris.

La collaborazione tra Audi e FISI è iniziata ormai oltre 15 anni fa, nel 2007, e prosegue con rinnovato slancio. Il legame tra Audi e gli sport invernali, infatti, è ormai consolidato da 17 anni, diventando uno dei pilastri della strategia di marca. In piazza Duomo a Trento, nella più recente occasione, sono esposti il prototipo elettrico RS Q e-tron, vincitore del Rally Dakar 2024, e l’edizione limitata Audi Q8 e-tron Edition Dakar, una versione stradale ispirata alla leggendaria gara off-road.

La partecipazione alla Dakar ha messo in luce l’approccio di Audi nelle competizioni. È stata infatti l’occasione per introdurre la propulsione elettrica con range extender, una tecnologia mai sperimentata in un contesto così estremo. Da questa esperienza nasce la Q8 e-tron Edition Dakar, ispirata all’omonimo rally. Prodotta in soli 99 esemplari, questa versione esclusiva vanta un assetto rialzato e dettagli che richiamano il prototipo RS Q e-tron.