Audi Q8 restyling: il 5 settembre il debutto

Audi Q8 sarà presto aggiornato e una immagine teaser pubblicata nelle scorse ore suggerisce la data esatta di presentazione. Il debutto è previsto per il 5 settembre, con la Q8 aggiornata che probabilmente verrà lanciata come modello del 2024. Il teaser non rivela molto del design aggiornato della Q8, anche se una dichiarazione di accompagnamento afferma che il veicolo presenterà fari e fanali posteriori con nuovo design e funzionalità. Audi ha anche affermato che ci saranno più opzioni di personalizzazione per il veicolo.

Il 5 settembre avverrà il debutto di Audi Q8 Restyling

Secondo indiscrezioni è possibile che la Audi Q8 aggiornata vanterà la tecnologia OLED di prossima generazione di Audi nei fari e nelle luci posteriori. La tecnologia, che è stata mostrata a luglio su un prototipo del prossimo crossover elettrico compatto Q6 E-Tron, consente ai proprietari di modificare le luci a seconda della situazione. Anche la parte anteriore riceverà novità, adottando una nuova calandra dal design più equilibrato ed un paraurti rivisto, design che verrà trasferito su tutta la gamma di versioni, comprese quelle più sportive come la SQ8 e la RS Q8, anche se ognuna con dettagli speciali che ne rafforzeranno l’identità.

Audi Q8 restyling presenterà anche nuovi equipaggiamenti, interni rivisti e più opzioni per una personalizzazione più raffinata. Il modello top di gamma riceverà anche una messa a punto del telaio, oltre a un’ottimizzazione delle diverse versioni meccaniche, compresi i PHEV che aggiungeranno maggiore autonomia elettrica. Ricordiamo che secondo indiscrezioni questa vettura sarà disponibile nei concessionari europei dal 2024.

È anche lecito ritenere che la Q8 erediterà le ultime funzionalità tecnologiche di Audi. Si prevede che la gamma di propulsori dell’Audi Q8 sarà in gran parte mantenuta con piccoli aggiornamenti per renderli più puliti ed efficienti. Infine segnaliamo che nonostante il debutto di questo restyling sia ormai imminente si parla già della nuova generazione del modello che a quanto pare arriverà entro la fine del 2026 e sarà solo elettrica.