Audi Q8: il restyling è ufficiale, ecco novità, motori e prezzi

In occasione dell’apertura del Salone dell’auto di Monaco si registra il debutto ufficiale del restyling dell’Audi Q8. Il SUV della casa dei quattro anelli si rinnova, con tante novità, e si prepara al fare il suo debutto sul mercato italiano, dove le vendite partiranno entro la fine del 2023. Vediamo, quindi, tutti i dettagli sul restyling dell’Audi Q8.

Audi Q8: il restyling del SUV è ufficiale

Il restyling di metà carriera dell’Audi Q8 non rinnova in modo particolare il design. Il SUV si aggiorna con piccoli ritocchi per i paraurti e i gruppi ottici oltre che per le prese d’aria frontali. Si tratta di aggiornamenti secondari, apprezzabili quasi esclusivamente dagli appassionati del marchio tedesco. Da segnalare anche un nuovo design per i terminali di scarico, con nuove opzioni per i clienti.

Con il restyling, la gamma dell’Audi Q8 si aggiorna con nuove colorazioni metallizzate, derivate da Audi Sport. Tra le nuove tinte c’è la Sahkir oro (proposta anche nelle immagini ufficiali, oltre che il Blue Ascari e il Rosso Peperoncino. Novità anche per i cerchi in lega, con cinque proposte da 21 e 23 pollici tra cui scegliere.

All’interno c’è un aggiornamento per il sistema di infotainment, che ora integra un’app store da cui scaricare app di terze parti come Spotify e Amazon Music. Più opzioni anche per la dotazione di serie che ora integra anche i sedili anteriori riscaldabili.

Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, invece, l’Audi Q8 restyling arriva sul mercato con motori benzina e diesel. In entrambi i casi si tratta di 6 cilindri a V da 3 litri e con tecnologia mild hybrid. Le versioni diesel sono da 231 CV e 286 CV mentre la benzina è da 340 CV. Nel corso del 2024, inoltre, è previsto il lancio di una versione plug-in hybrid dell’Audi Q8. In listino c’è anche la Audi SQ8 con motore V8 benzina da 507 CV.

La nuova versione del SUV di Audi arriverà in Italia con prezzi da 91 mila euro a partire dalla fine del 2023.

