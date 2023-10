Audi Q3, continuano a rincorrersi le voci sul suo restyling

Per la nuova Audi Q3, versione rinnovata del C-SUV tedesco, occorrerà attendere il 2025. Per quanto riguarda la sua veste estetica, intanto, una risposta è stata fornita da Kolesa.ru, che ha realizzato un render basato sulle indiscrezioni sin qui trapelate e, soprattutto sulle prime foto spia pubblicate. Proprio queste ultime, infatti, mettono in risalto le nette differenze con la serie attuale, che è stata presentata nel corso del 2018.

Naturalmente, il risultato finale del restyling potrebbe essere molto diverso da quanto realizzato da Kolesa.ru, ma tiene nel dovuto conto quanto evidenziato dagli scatti di un mese fa. Quanto emerso sinora, comunque, fa capire come nei confronti dell’attuale modello quello nuovo sia destinato a segnare notevoli differenze.

Audi Q3: come potrebbe essere

L’avvistamento del “muletto” con tanto di carrozzeria e fari di serie ha destato notevole sorpresa, tra gli addetti ai lavori. Nella versione ipotizzata da Kolesa, comunque, restano invariate, ovviamente, le dimensioni e le proporzioni generali del nuovo modello, che dovrebbe essere costruito sulla piattaforma MQB Evo. Ovvero la stessa in cui Volkswagen ha deciso di affidare la nuova Tiguan, destinata a garantire maggiore spazio rispetto all versione precedente. E con qui potrebbe quindi condividere buona parte dei powertrain.

Oggetto del render realizzato è la versione ibrida plug-in della Q3, che ha spinto ad immaginare il posizionamento di una porta di ricarica sul parafango anteriore e sul lato conducente. E, ancora, si è indicata in circa 100 chilometri l’autonomia in solo elettrico, conseguibili con una sola ricarica.

Considerata la marcia indietro che è stata compiuta dall’Unione Europea sull’Euro 7, rispetto a quanto era stato invece preventivato, la nuova Audi Q3 dovrebbe comunque mettere in campo anche una versione con motori a combustione. Una decisione resa praticamente inevitabile dal posticipo della transizione ai modelli green che pure era stata sbandierata sin qui, in ambito continentale.

Cosa emerge dalle foto spia e dalle indiscrezioni

Se il render di Kolesa.ru si fonda anche sulle indiscrezioni emerse sinora, le foto spia rivelano invece il lavoro che è stato compiuto sin qui. A partire dagli elementi che appaiono sul frontale, con i gruppi ottici divisi su due livelli e la mascherina connotata da un taglio più schiacciato e allargato, abbastanza simile a quello evidenziato dalla Q4 e-tron.

Per quanto riguarda le fiancate, il dubbio è sulla presenza di elementi posticci sotto le pellicole. Al netto di questa ipotesi, comunque sembrano rese più “muscolose” dai parafanghi sagomati, mentre sulla coda del veicolo è possibile intravedere gruppi ottici a “L” rovesciata, cui si aggiunge un elemento Led orizzontale di collegamento.

A quanto rivelato dalle foto spia, vanno aggiunte le numerose indiscrezioni già trapelate. Dalle quali emergerebbero innanzitutto i lievi ritocchi di cui dovrebbe essere oggetto la griglia anteriore, dove gli attuali piccoli rettangoli verranno aggiornati con nuovi pattern le cui forme la renderanno simile al frontale già adottato dalla A8.

Dopo la Q3 Audi si dedicherà esclusivamente ai modelli elettrici

Sin qui abbiamo visto come potrebbe essere la nuova confezione estetica dell’Audi Q3, sulla base di quanto emerso sinora. Per quanto riguarda invece il possibile prezzo di vendita, dovrebbe attestarsi sui livelli odierni, che partono da 37.250 euro per la versione base 1.5 35 TFSI e arrivano sino ai 58.150 necessari per la top di gamma 45 TFSI e S tronic Identity Black.

In ogni caso, è opinione comune che l’Audi Q3 2025 rappresenterà l’ultima generazione con il modello ICE. Dopo il suo varo Audi dovrebbe senz’altro lasciare spazio esclusivamente alle versione elettriche, come dovrebbe del resto accadere per tutti i modelli del marchio tedesco.

L’Audi Q3 rappresenta uno dei modelli chiave per la casa di Ingolstadt. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, è riuscito a raggiungere quota 100mila unità lungo il continente europeo, cui vanno ad aggiungersi le oltre 23mila immatricolazioni conseguite negli Stati Uniti. Se la Q3 è destinata ad una nuova veste, al contrario saranno dismesse l’A1 e la Q2. L’intenzione dell’azienda, infatti, è di concentrare gli sforzi soltanto sui modelli più redditizi. Una linea che è ormai abitudine per un numero crescente di case.