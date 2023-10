Audi R8 2025: grosse novità dopo il flop

Un flop senza molte attenuanti, tranne forse una: la scarsa diffusione delle auto elettriche. Quando l’Audi R8 E-Tron è stata lanciata per la prima volta nel 2015, mancavano sia le infrastrutture sia l’interesse del pubblico mainstream. Così, la Casa di Ingolstadt ha subito una sonora debacle. Tuttavia, adesso è necessario guardare avanti, poiché le circostanze sono cambiate. I dirigenti sono convinti di questo e determinati a riscattarsi. La presentazione del concept E-Tron PB18 risale a cinque anni fa, ma la produzione di serie non è mai partita. Ora l’argomento torna di attualità, come annunciato dalla stessa azienda, desiderosa di riscatto, con una possibile data di lancio entro la fine del decennio.

Audi R8 2025: i cambiamenti previsti per l’elettrica

In un’intervista con Autocar, il capo dello sviluppo tecnico, Oliver Hoffman, fornisce ulteriori dettagli sul progetto in corso. Un giorno, in una data non specificata, sarà lanciata la terza generazione e allora ci sarà molto divertimento. Nonostante punti al lusso, il marchio intende tenere sotto controllo i costi di produzione, quindi utilizzerà il pianale del gruppo Volkswagen, configurabile in base alle esigenze. In questo modo, verranno create delle sportive mozzafiato. Hoffman ha menzionato l’utilizzo di certi sistemi o moduli per le supercar a zero emissioni, senza entrare troppo nei dettagli per non rovinare la sorpresa ai clienti. Rimane da scoprire la data di lancio della R8 e/o della TT a trazione elettrica.

Tuttavia, come suggerisce, i lavori sono già in corso. Audi sta lavorando per proporre un modello di altissima qualità, fedele agli stilemi che hanno portato al successo l’azienda in passato. Giusto per rinfrescare la memoria, rilascerà l’ultimo modello a combustione interna nel 2025, mentre dal 2026 inizierà l’era totalmente elettrica. Hoffman ha anche spiegato che le prime auto elettriche di Audi sulla piattaforma SSP verranno introdotte all’inizio del ciclo di vita del pianale.

In breve, se avevi paura di perdere l’Audi R8, è il momento di festeggiare. Nonostante l’accoglienza fredda del pubblico, arriverà comunque nei concessionari e ci sono buone prospettive. La casa automobilistica è consapevole degli errori del passato e cercherà di alzare lo standard qualitativo. E se la diffusione delle elettriche continuerà, potrebbe finalmente avere il successo che merita. È il modo ideale per riprendersi dopo un periodo funestato da mille problematiche. Sotto la guida di Gernot Dollner, che è diventato AD il 1° settembre scorso, si guarda fiduciosi al futuro.