Audi, una storia finita male e con diversi ordini cancellati per la Q8 e-tron

Il 28 febbraio segnerà la fine della produzione della Audi Q8 e-tron in Europa, con la conseguente chiusura dello stabilimento di Bruxelles. Dopo settimane di inattività, le catene di montaggio torneranno operative per un ultimo breve periodo prima dello stop definitivo.

Prodotta esclusivamente nella capitale belga, la Q8 e-tron ha avuto un ruolo pionieristico per il brand di Ingolstadt. Lanciata inizialmente con il nome di Audi e-tron, è stata la prima auto elettrica della casa automobilistica premium, per poi subire un aggiornamento nel 2022, assumendo l’attuale denominazione.

Disponibile sia in versione SUV tradizionale che coupé, parte da un prezzo di 76.950 euro. Tuttavia, Audi ha ora introdotto una nuova generazione di veicoli a batteria, con la Q6 e-tron, costruita sulla moderna piattaforma Premium Electric (PPE) e proposta a partire da 68.800 euro.

Lo stabilimento di Bruxelles, che impiega circa 3.000 dipendenti e ha prodotto 50.000 unità nel 2024, verrà chiuso per diverse ragioni. Oltre a un contesto di mercato sfavorevole, Audi ha evidenziato criticità strutturali nella fabbrica belga. La sua posizione vicina al centro città limita fortemente eventuali espansioni o riorganizzazioni della produzione. Inoltre, i costi logistici elevati rendono Bruxelles meno competitiva rispetto ad altre sedi produttive del gruppo.

Un portavoce della casa automobilistica ha dichiarato: “Dopo aver recentemente avviato un piano sociale per i dipendenti di Audi Bruxelles, ora ci stiamo concentrando sulla ripresa della produzione, fissata per il 6 febbraio”. Non è stato specificato il numero esatto di veicoli che verranno assemblati prima dello stop definitivo. Tuttavia, Audi ha ammesso che la produzione è stata inferiore alle aspettative. “A causa della riorganizzazione dello stabilimento e delle conseguenze che ne sono derivate nelle ultime settimane e mesi, siamo stati in grado di costruire meno veicoli rispetto ai piani iniziali”, ha spiegato l’azienda.

Uno degli effetti collaterali di questa decisione è l’annullamento degli ordini già confermati. Audi ha infatti dichiarato che informerà immediatamente i clienti coinvolti, offrendo loro alternative nel proprio portafoglio di veicoli elettrici. Secondo indiscrezioni, alcuni acquirenti potrebbero ricevere sconti speciali sulla Q6 e-tron in sostituzione della loro Q8 e-tron.