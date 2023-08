Nuova Volkswagen Passat: il 31 agosto il debutto

Il 31 agosto debutterà la Volkswagen Passat di nuova generazione, come annunciato Volkswagen attraverso un nuovo video teaser. Si prevede che i cambiamenti in arrivo saranno grandi, poiché inizialmente l’azienda dovrebbe offrire la nuova Passat solo nella versione Variant (station wagon). Inoltre non sarà più prodotta in Germania, poiché la produzione sarà spostata a Bratislava, in Slovacchia. Il suo lancio commerciale avverrà nel primo trimestre del 2024.

Con un video teaser confermato il debutto il 31 agosto della nuova Volkswagen Passat

Le dimensioni della nuova Volkswagen Passat saranno nettamente maggiori sia in lunghezza che in larghezza e anche in altezza, tanto che attualmente l’azienda ha già annunciato che la sua lunghezza sarà maggiore di 14 cm e che i passeggeri posteriori avranno 5 cm di “aria” in più per le gambe. Anche il bagagliaio sarà più grande in quanto potrà contenere 40 litri in più di bagaglio, portando la capacità a 690 litri con i sedili posteriori abbassati o 1.920 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Il profilo tecnologico della nuova Volkswagen Passat verrà rafforzato, poiché la Volkswagen doterà il modello di un quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici e accanto ad esso collocherà uno schermo per supportare il sistema di intrattenimento con una diagonale di 12,9 pollici, che come optional potrà essere visualizzato aggiornato a 15 pollici. L’attuale doterà un volante multifunzionale, mentre il sistema Head-Up Display sarà disponibile sul volante opzionale. Volkswagen afferma inoltre che nelle versioni più lussuose, la nuova Passat sarà offerta con luci a LED IQ.Light, mentre nella parte posteriore la Passat riceverà una barra LED orizzontale continua.

Grazie alla nuova piattaforma, Volkswagen potrà offrire la nuova Passat con motori benzina, diesel, opzioni Mild Hybrid e set ibridi Plug-in che offriranno un’autonomia maggiore, prossima ai 100 chilometri, una ricarica più rapida e una potenza da 204 a 272 cavalli. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno su questo modello in sede di presentazione tra meno di due giorni.