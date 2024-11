Audi A3 allstreet, la crossover amplia la gamma includendo anche il plug-in

Audi, come del resto aveva promesso in precedenza, ha deciso di ampliare la gamma della A3 allstreet, la versione crossover della sua berlina media in modo da riuscire a combinare prestazioni elevate e una guida sostenibile. A fianco delle versioni a gasolio e mild hybrid a benzina da 150 CV, il listino vedrà presto l’entrata anche della TFSI e, ibrida plug-in da 204 CV, la quale condividerà lo stesso powertrain già adottato da altri modelli della Casa di Ingolstadt e del gruppo Volkswagen.

Il suo arrivo nelle concessionarie è previsto per i primi mesi del 2025, insieme alla berlina normale, con prezzi che dovrebbero partire da circa 50mila euro. Un prezzo che è del resto in linea con la presentazione del veicolo fatto dalla stessa casa, la quale lo indica come una “combinazione tra design prorompente, piacere di guida e versatilità per la vita di tutti i giorni”.

Audi A3 allstreet, ora arriva anche la versione plug-in

Anche l’Audi A3 allstreet, come già avvenuto in precedenza per l’A3 Sportback TFSIe, sta per ricevere gli aggiornamenti riservati alla variante PHEV della compatta di Ingolstadt, in modo da beneficiare della nuova power unit ibrida alla spina. La casa dei 4 anelli aveva del resto già anticipato che anche per la versione di A3 caratterizzata da un look “off-road”, tale da richiamare il mondo dei crossover, sarebbe arrivato il powertrain il quale, sulla carta, è in grado di offrire una lunga autonomia in elettrico.

A comporlo è un propulsore termico 1.5 TFSI evo2 sovralimentato, con iniezione diretta di benzina, il quale si va a contraddistinguere per il ciclo Miller, riuscendo ad erogare 150 CV e 250 Nm, accoppiato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti che è a sua volta in grado di assicurare 116 CV e 330 Nm. La potenza di sistema che risulta da questa combinazione si attesta quindi a 150 kW (204 CV) e 350 Nm complessivi.

Per quanto concerne l’accelerazione da fermo a 100 chilometri orari, la A3 allstreet plug-in riesce a conseguirla in un arco pari a 7,4 secondi, con una velocità massima di 225 chilometri orari. Mentre a cercare di limitare la consueta ansia da autonomia di un gran numero di conducenti sarà la nuova batteria da 25,7 kWh, che è in grado di assicurare un’autonomia in modalità elettrica di 130 chilometri nel ciclo Wltp. Come avviene nel caso della versione berlina della A3 plug-in, anche la allstreet consente le ricariche in corrente continua fino a 50 kW, per effetto delle quali può passare dal 10 all’80% di carica in meno di trenta minuti. In alternativa, è possibile il collegamento alle colonnine in corrente alternata, con potenze fino a 11 kW. In questo caso, il processo di rifornimento completo può essere condotto a termine in circa due ore e mezza.

Il debutto nelle concessionarie è previsto per il primo trimestre del prossimo anno

Rispetto alla berlina, la Audi A3 allstreet si va a distinguere per un look all terrain e il rialzo dell’assetto di 30 millimetri, i quali vengono ad essere equamente suddivisi fra le sospensioni riviste e una maggior altezza della spalla dei pneumatici.

Ad esso si vanno poi ad aggiungere la presenza di minigonne e archi passaruota in plastica nera e single frame in nero opaco con griglia a nido d’ape. L’adozione della batteria agli ioni di litio sotto il pianale, nella zona dei sedili posteriori, ha dal canto suo reso necessaria una taratura specifica delle sospensioni rispetto alle varianti a gasolio e benzina.

Per quanto riguarda il suo debutto nelle concessionarie, stando alle indiscrezioni dovrebbe avere luogo nel corso del primo trimestre del 2025. Mentre il prezzo non dovrebbe discostarsi dai 50mila euro, a meno di sorprese, in un senso o nell’altro.