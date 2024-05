Aston Martin Vanquish: rinasce con un nuovo motore rivoluzionario

La leggendaria Aston Martin Vanquish tornerà presto a ruggire sulle strade con un nuovo motore V12 rivoluzionario che promette di elevare le prestazioni e il piacere di guida a livelli mai visti prima. Un capolavoro di ingegneria automobilistica che rappresenta l’apice dell’innovazione del marchio britannico e segna un nuovo capitolo nella storia di questa iconica vettura sportiva di lusso.

Aston Martin svela il suo nuovissimo motore V12: un capolavoro di ingegneria per la rinnovata Vanquish

Vi ricordate del render esclusivo realizzato dal creatore digitale TZU ai Design, riferito alla prima ‘ipotetica’ nuova Vanquish, di cui vi abbiamo parlato diversi giorni fa? Bene, dopo diverse speculazioni e rumors, ora sembra che questa ipotesi stia prendendo maggior forma. Ma con una sorpresa sul motore.

Presentata la prima volta nel 2001, la Vanquish ha rappresentato un punto di svolta per il marchio, grazie al suo design innovativo, alle sue prestazioni eccezionali e al suo lusso senza compromessi. Ora, la nuova Vanquish si sta preparando con decisione a ridefinire completamente i confini del lusso e delle prestazioni del mondo delle auto. Il design, pur mantenendo le linee eleganti e muscolose che caratterizzano Aston Martin, si evolve con forme maggiormente sinuose e sportive, con l’intento di anticipare un carattere ancora più deciso e performante.

Infatti, nel ‘petto’ della leggendaria Aston Martin Vanquish batte un cuore possente e instancabile: un V12 biturbo da 824 CV e 1.000 Nm di coppia, creato grazie ad un profondo lavoro rivisitato del motore che ha fatto la storia del marchio fino ad ora.

Nuova Aston Martin Vanquish: un’esplosione di potenza e lusso senza compromessi …e in arrivo presto!

Il nuovo V12 promette prestazioni da pelle d’oca. Grazie a una serie di raffinatezze tecniche mirate, eroga ben 824 CV e 1.000 Nm di coppia, superando ampiamente i 760 CV del modello precedente. La coppia di turbocompressori a velocità più elevata e a inerzia ridotta, in collaborazione con candele riposizionate e iniettori di carburante ad alta portata, è in grado di garantire un’accelerazione brutale e una risposta immediata ai comandi del pilota.

La Vanquish non si presenta solamente come potenza pura, ma anche di piacere di guida senza eguali. Infatti, il nuovo telaio è stato ottimizzato per garantire una maggiore agilità e stabilità, con l’obiettivo di assicurare un handling preciso e coinvolgente. Allo stesso tempo l’impianto frenante ad alte prestazioni garantisce una decelerazione potente e controllata, donando ancora maggiore sicurezza al conducente. Stiamo parlando di una vettura rivoluzionaria, un esemplare per veri intenditori. Infatti, la nuova Vanquish sarà disponibile solamente in produzione limitata, riservata a una clientela strettamente esigente e che sia in grado di apprezzare il lusso artigianale e le prestazioni senza compromessi che la caratterizzano.

Un velo di mistero avvolge ancora la data di lancio ufficiale, che dovrebbe comunque avvenire entro il termine dell’anno in corso. Anche se alcuni rumors hanno reso noto un possibile debutto durante la Monterey Car Week in California, in programma per agosto. L’attesa è alta: la nuova Aston Martin Vanquish si prepara con decisione a conquistare il cuore degli appassionati di auto sportive di lusso con il suo design iconico, le sue prestazioni da brivido e la sua esclusività. Un’auto volta a rappresentare l’eccellenza del ‘made in England‘ e che ridefinisce completamente gli standard del settore automobilistico. Oltre alla Vanquish, il nuovo V12 andrà ad essere parte integrante anche di altri modelli esclusivi e a produzione limitata di Aston Martin, alimentando sempre di più la passione per le auto sportive di lusso in tutto il mondo.