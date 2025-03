Aston Martin Cygnet, mezzo milione di sterline per questa Toyota IQ decisamente aggiornata

Forse l’esemplare unico più folle e affascinante mai realizzato è questa strabiliante Aston Martin Cygnet con il cuore V8 di una Vantage. Un’auto che sfida ogni logica, e che ora potrebbe essere vostra (se proprio volete). Questa creazione nettamente su misura, tanto stravagante quanto esclusiva, è ufficialmente in vendita.

Le one-off sono spesso un incubo per gli esperti del marchio. Nicholas Mee & Company è un importante specialista Aston Martin che ha messo la vettura sul mercato, direttamente dal suo primo e unico proprietario. Nota nel mondo come “Super Cygnet”, questa piccola ma potentissima belva ha percorso appena 5mila km dal momento della consegna nel 2018, anno in cui ha debuttato pubblicamente al leggendario Goodwood Festival of Speed.

A proposito di prezzo, quando si tratta di pezzi unici, il valore è sempre un’incognita. Non esistono paragoni, né riferimenti di mercato. Ma se siete pronti a possedere un oggetto davvero irripetibile, il prezzo da pagare è di circa 500.000 sterline. Un investimento che potrebbe sembrare folle se cercate solo una vettura da pista estrema, ma un vero affare se volete possedere qualcosa di assolutamente inedito, che nessun altro al mondo potrà mai vantare.

Nicholas Mee, fondatore della celebre Nicholas Mee & Company, ha dichiarato: “Durante la mia carriera ho avuto il privilegio di trattare alcune delle più incredibili e bizzarre creazioni di Aston Martin. Ma per impatto visivo, ingegnosità tecnica e fattore ‘wow’, nulla si avvicina alla Super Cygnet. È unica, è audace, è un’autentica perla da collezione capace di strappare un sorriso a qualsiasi appassionato”.

Ma cos’ha di tanto speciale questa minuscola belva? Q by Aston Martin ha trasformato la Cygnet in una supercar tascabile, infilandole il possente motore V8 aspirato da 4,7 litri e 430 CV, prelevato direttamente dalla V8 Vantage S. Partendo dalla base della Cygnet, a sua volta una versione premium della Toyota iQ, la city car compatta giapponese, il team di Q ha dovuto riprogettare completamente il telaio. Nuova paratia, nuovo pianale e un vano motore radicalmente ridisegnato per ospitare un propulsore con una cilindrata quasi cinque volte superiore rispetto all’originale.

Con un peso a vuoto di soli 1.375 kg, più leggera di una Vantage tradizionale da oltre 1.600 kg, questa Super Cygnet vanta un impressionante rapporto peso/potenza di 313 CV per tonnellata. Tradotto in prestazioni, fa lo 0-100 in soli 4,2 secondi e ha una velocità massima di 273 km/h. Stabilità? Una sconosciuta, molto probabilmente.

Sotto i passaruota in composito di carbonio trovano posto gli stessi cerchi in lega da 19 pollici della Vantage, avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, mentre l’impianto frenante con dischi anteriori a sei pistoncini assicura decelerazioni degne di una vera sportiva. Un vero mostro di ingegneria e audacia.