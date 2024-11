Aston Martin Vantage, l’edizione limitata per celebrare la vittoria a Spa 2024

Aston Martin celebra il trionfo della Vantage GT3 alla 24 Ore di Spa del 2024 con la presentazione della Vantage “AMV24 Edition”. Si tratta di una versione decisamente esclusiva in edizione limitata che vede la produzione di soli (non a caso) 24 esemplari destinati al mercato europeo.

Questa Aston Martin unica, curata dalla divisione personalizzazioni Q del marchio britannico, si distingue per una colorazione “Podium Green” e cerchi a cinque razze di 21 pollici, impreziosita da dettagli tipici in Aston Martin Racing (AMR) Lime, tra cui coperture per specchietti e una striscia che percorre l’intera lunghezza della carrozzeria, conferendole un look aggressivo e, chiaramente, da competizione.

L’interno dell’abitacolo è concepito per enfatizzare esclusività e raffinatezza, con l’inclusione di una placca numerata con il logo AMV24, cuciture personalizzate sui poggiatesta e accenti in AMR Lime che decorano i sedili neri ventilati.

Sotto il cofano, la Vantage AMV24 Edition è equipaggiata con un motore V8 biturbo che le consente di raggiungere da ferma i 100 km/h in soli 3,4 secondi, con una velocità massima di ben 325 km/h. La vettura mantiene inoltre tutte le tecnologie avanzate e le caratteristiche di guida della Vantage, come la distribuzione dei pesi 50:50, sospensioni adattive Bilstein DTX, differenziale posteriore elettronico (E-diff) e pneumatici Michelin Pilot S5.

A sottolineare ulteriormente l’esclusività di questo modello, Aston Martin offre ai clienti di questa pazzesca AMV24 Edition un invito VIP per assistere alla prossima edizione della 24 Ore di Spa, prevista per il 2025, offrendo loro la possibilità di vivere l’evento in modo unico.

La vittoria della Vantage GT3 a Spa rappresenta un trionfo storico, segnando la prima vittoria assoluta di Aston Martin nell’era moderna delle gare GT a Spa e il primo successo di un’auto britannica in oltre quattro decenni di manifestazioni sportive. Il risultato sulla pista è stato frutto della prestazione impeccabile dei piloti ufficiali Mattia Drudi, Marco Sørensen e Nicki Thiim, che, insieme al team Aston Martin Comtoyou Racing, hanno portato a termine una gara che resterà indimenticabile.