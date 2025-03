Alpine A390, gli ultimi dettagli dai test estremi della sportiva elettrica

Non c’è dubbio che la prossima Alpine potrà rivelarsi una belva su quattro ruote, dato che dietro la sua progettazione ci sono gli ingegneri che un tempo facevano parte della leggendaria Renault Sport, ora diventata Alpine.

Gli specialisti della divisione più dinamica del marchio francese stanno mettendo alla prova uno dei prototipi della nuova Alpine A390 attraverso test invernali estremi, come dimostrano le ultime foto arrivate sul web. Ma non si tratta solo di collaudi tecnici.

Il modello è stato anche il protagonista delle riprese per il materiale promozionale che precede il suo lancio ufficiale. Per questo, Alpine ha scelto un ambiente glaciale già utilizzato per la sua compatta elettrica, ossia i rigorosi test di resistenza a Kiruna, in Finlandia. Un luogo simbolico, situato a circa 500 km da Arjeplog, il centro nevralgico dei test invernali delle case automobilistiche, dove persino la nuova Mercedes GLC elettrica ha dovuto affrontare sfide estreme.

La nuova A390 è stata concepita come una fastback sportiva di dimensioni generose, senza alcun riferimento al termine SUV. Proprio come Ferrari ha sottolineato che la Purosangue non rientra nella categoria dei SUV tradizionali, Alpine insiste nel voler distinguere nettamente il suo nuovo modello dal concetto classico di “Sport Utility Vehicle”. E a giudicare dai dettagli che emergono, la A390 avrà un’identità molto più vicina a quella di un’auto ad alte prestazioni, piuttosto che a quella di un crossover.

Alcuni tratti distintivi si ispirano direttamente alla spettacolare hypercar Alpenglow, come la sottile firma luminosa a LED che percorre l’intera larghezza del frontale. Inoltre, Alpine introduce un elemento scenografico inedito: una serie di triangoli illuminati, battezzati “Cosmic Dust”, che creano un suggestivo effetto grafico.

Il cofano, dal profilo affilato e dal design scavato nella parte anteriore, è studiato per migliorare la penetrazione aerodinamica, lavorando in sinergia con una griglia microforata e ampie prese d’aria laterali, che ottimizzano il flusso dell’aria. Sul retro, spicca uno spoiler sportivo, mentre i gruppi ottici posteriori restano parzialmente nascosti, lasciando intuire un’estetica ricercata e futuristica.

Anche gli interni promettono soluzioni innovative, anche se per ora Alpine ha svelato solo qualche dettaglio. Il volante sportivo sarà rifinito in pelle nappa, con una parte centrale piatta e tre pulsanti speciali, ispirati alla A290: OV per attivare una funzione Boost, RCH per regolare il recupero dell’energia, Drive per selezionare cinque modalità di guida, tra cui un’inedita modalità “Track”, pensata per la massima performance.

Alpine ha anche confermato una collaborazione esclusiva con Michelin per lo sviluppo di pneumatici su misura per questa sportiva elettrica. Quanto alle specifiche tecniche, la Alpine A390 potrà essere equipaggiata con fino a tre motori elettrici: due posteriori e uno anteriore, per una potenza di 600 CV. Tutto questo, in arrivo all’inizio del 2026.