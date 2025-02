Alpine A390, come sarà la possibile rivale della Porsche Macan

Alpine si prepara a entrare nel mercato dei crossover elettrici con l’ambiziosa A390, destinata a sfidare i giganti da una parte all’altra del globo come la Polestar 4 e la Porsche Macan elettrica. Sebbene l’azienda francese sia più conosciuta per le sue auto sportive ad alte prestazioni, come la leggendaria A110, quest’anno si fa strada nel segmento dei SUV a batteria con l’intento di offrire una guida dinamica senza compromessi.

Le prime immagini dell’A390 rivelano una silhouette che mantiene gli elementi caratteristici del concept, ma con alcune modifiche per il modello di produzione. Il design, pur mantenendo linee aggressive, presenta una maggiore attenzione all’aerodinamica e al comfort. Le porte posteriori sono state eliminate e gli specchietti retrovisori digitali, che facevano parte del concept, sono stati sostituiti da soluzioni più convenzionali. L’estetica del modello mantiene comunque una barra luminosa a tutta larghezza, un elemento distintivo che suggerisce l’intenzione di non sacrificare l’innovazione estetica pur mantenendo la praticità per la produzione.

Alpine afferma che l’A390 non rinuncia al DNA sportivo, dichiarando che l’auto sarà in grado di “trasformarsi in una bestia da corsa come l’iconica A110”. La vettura si baserà sulla piattaforma AmpR Medium, la stessa utilizzata dalla Nissan Ariya, ma con significativi miglioramenti per garantire un’esperienza di guida più dinamica e reattiva.

Anche se non abbiamo dettagli precisi sul peso, è certo che il sistema di torque vectoring, che distribuirà la coppia su ciascuna ruota posteriore, contribuirà a un comportamento più agile e bilanciato, facendo sentire l’A390 leggera nonostante la struttura più alta e il peso superiore rispetto alla A110.

Il cuore della potenza sarà un trio di motori elettrici sviluppati da Alpine, che garantiranno una potenza superiore rispetto alla Nissan Ariya, aumentando di fatto le prestazioni e conferendo una sensazione di leggerezza. Il comportamento dell’auto è previsto come sorprendentemente simile a quello di una sportiva tradizionale, capace di affrontare curve e cambi di direzione con grande precisione.

Internamente, la A390 offrirà un’esperienza completamente innovativa. Anche se l’abitacolo mostrato nel concept non entrerà in produzione, alcune caratteristiche promettono di affascinare. La disposizione dei sedili sarà modulabile, con una posizione da “GT” o una più reclinata. Il volante avrà un design futuristico, con manopole regolabili e un inserto in cristallo che servirà da chiave elettronica. In un mix tra lusso e tecnologia, il cruscotto avrà un quadrante olografico e una superficie in fibra di carbonio riciclata, accentuando l’aspetto ecologico del veicolo.

Alpine ha già annunciato che l’A390 arriverà quest’anno insieme all’A290, la hot hatch elettrica che completa quello che l’azienda definisce il suo “Dream Garage”.