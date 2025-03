Pubblicità, le nuove auto saranno tempestate da annunci pop-up?

Le pubblicità sono per molti un male inevitabile nel mondo moderno. Che si tratti di banner sui siti web, promozioni nei sistemi operativi o fastidiosi pop-up su qualsiasi dispositivo con uno schermo, siamo diventati persino abituati a tollerarle. Tuttavia, potresti aver pensato che le automobili fossero l’ultimo rifugio libero da questo bombardamento. Ma anche le auto non sono più al sicuro.

La tecnologia che invade ogni angolo della nostra vita è arrivata anche in auto. Quando il caso riguardante una vera e propria esplosione di pubblicità su una Jeep è stato riportato, un rappresentante del brand ha dichiarato che si trattava di un “problema software temporaneo”. La realtà è che gli annunci pop-up nelle auto stanno diventando sempre più comuni, con alcuni proprietari di veicoli Stellantis costretti a fare i conti con pubblicità di ogni tipo.

Gli esperti suggeriscono che la pubblicità sulle automobili è destinata a crescere. Le auto, infatti, rappresentano una miniera d’oro per le aziende che cercano di raccogliere dati utili per le loro campagne pubblicitarie. I dettagli sui nostri spostamenti quotidiani, le abitudini di guida e i luoghi che visitiamo frequentemente sono informazioni che arricchiscono ulteriormente gli algoritmi di marketing, creando opportunità per vendere più che semplici veicoli, ma anche servizi e dati associati.

Secondo AlixPartners, una società di consulenza, il mercato globale dei servizi per veicoli connessi potrebbe superare i 473 miliardi di dollari già quest’anno, con una crescita che potrebbe portare a 1,68 miliardi di dollari entro il 2032. Questi numeri, impressionanti, rappresentano un quarto dei ricavi complessivi dei produttori automobilistici.

Tuttavia, questa spinta verso l’adozione di modelli basati su abbonamenti e pubblicità non è esente da ostacoli. I consumatori hanno cominciato a protestare, e le autorità di sicurezza sono in allerta, con preoccupazioni su come questi sistemi possano creare distrazioni inutili.

Anche se l’incidente con Jeep è descritto come un “bug”, ha messo in luce un problema più ampio: la potenziale invasività degli annunci pubblicitari nelle auto potrebbe scatenare una risposta feroce dai consumatori. Questo scenario sta facendo riflettere i marketer (gli analisti di mercato), poiché c’è un limite a quanto i consumatori siano disposti a sopportare prima di iniziare a protestare attivamente.