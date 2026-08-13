Jaguar Type 01, manca poco: la berlina elettrica che deve salvare un marchio

Jaguar prepara sul tavolo ben 986 cavalli come una dichiarazione d’intenti, non solo come una specifica tecnica. Si tratta del numero con cui la nuova Type 01 si presenta al mondo, anche se, per la verità, l’auto di serie non si è ancora vista.

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Quello che circola al momento (oltre al concept che aveva anticipato già molto) è un prototipo camuffato. Si riesce comunque a leggere la silhouette: berlina a quattro porte, cofano lungo, parabrezza inclinato con decisione. Un’architettura che parla di gran turismo, con dimensioni generose e profilo teso.

La piattaforma è inedita, sviluppata ex novo per la trazione elettrica. Nessun legame con l’I-Pace, archiviato dopo il 2024 senza troppi rimpianti. La Jaguar Type 01 nasce su fondamenta proprie, con doppio motore, trazione integrale e un’autonomia attesa tra i 480 e i 640 chilometri. Numeri che, se confermati, farebbero dell’ammiraglia britannica un’avversaria credibile per Mercedes-Maybach EQS 680 e Rolls-Royce Spectre.

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Il prezzo di partenza dovrebbe attestarsi intorno ai 140.000 euro. Non è ancora ufficiale, ma il posizionamento dichiarato, tra Aston Martin e Bentley, lascia poco spazio all’immaginazione.

Gli interni rompono con la tradizione in modo netto. Niente radica scura, niente quadranti analogici, niente di ciò che ha caratterizzato il lusso britannico per decenni. Al loro posto superfici pulite, ottone spazzolato, una console centrale che attraversa l’abitacolo per tutta la lunghezza dividendo lo spazio in quattro quadranti distinti. I comandi fisici sono ridotti al minimo.

Per i passeggeri posteriori si attende il trattamento da prima classe, quindi sedili massaggianti, spazio generoso, ma i dettagli ufficiali arriveranno più avanti, man mano che il debutto si avvicina. L’anno di riferimento è il 2028.

Jaguar ha cambiato pelle. Ha archiviato l’identità storica con una disinvoltura che ha fatto discutere, e ora presenta il conto di quella scommessa. La Type 01 è la risposta.