Ram: la produzione di pick-up in Australia supera i 5000 esemplari

La produzione di pick-up Ram in Australia ha appena superato il traguardo dei 5000 esemplari prodotti grazie alla domanda e alle vendite sempre crescenti. La (ri)produzione dei veicoli Ram in Australia è iniziata nel 2015 grazie alla collaborazione con Walkinshaw Group mentre le vendite sono partire ufficialmente nel 2013.

Secondo i dati di immatricolazione registrati a novembre, le vendite dei pick-up Ram sono aumentate del 341,4% da inizio anno rispetto allo stesso periodo del 2018. Fino ad ora, le immatricolazioni hanno superato le 2582 unità. Con un altro mese a disposizione, il 2019 potrebbe concludersi con un nuovo record di vendite per la casa automobilistica americana.

Ram: il brand raggiunge un nuovo traguardo nel mercato australiano grazie ai suoi pick-up

Il Ram 1500 Laramie è il modello più popolare quest’anno in Australia con 1412 esemplari venduti (693,3% in più), seguito dal 1500 Express con 927 unità immatricolate (+361,2%). Anche la serie 2500/3500 ha registrato un aumento della domanda con 243 esemplari consegnati fino ad ora (+18%).

Neville Crichton, presidente esecutivo del gruppo Ateco, ha dichiarato: “Quest’anno le vendite di Ram saranno appena inferiori a 3000 unità in Australia e Nuova Zelanda. L‘anno scorso abbiamo venduto 767 mentre nel 2017 solo 449. La cosa più interessante fra tutto questo è la spinta al settore manifatturiero automobilistico locale, che impiega oltre 250 persone direttamente e molti altri indirettamente tramite i nostri accordi con i fornitori locali“.

Il gruppo Ateco ha investito oltre 100 milioni di dollari nello sviluppo dei pick-up Ram in Australia e per permettere a quest’ultimi di soddisfare le severe normative ADR e soprattutto le richieste dei clienti.

David Smitherman, consulente di Ram Trucks Australia, ha affermato: “L’investimento è importante ed è in corso. Abbiamo una rete di concessionari impegnata sia in Australia che in Nuova Zelanda e abbiamo piani entusiasmanti per il 2020 e oltre per continuare a far crescere il marchio, il portafoglio dei prodotti e la rete“.

Il brand di FCA conta attualmente 45 rivenditori in tutto il paese e 13 in Nuova Zelanda. Tutti i modelli sono coperti da una garanzia valida 3 anni/100.000 km. I prezzi partono da 79.955 dollari australiani per il Ram 1500 Express.

Gli acquirenti del pick-up hanno la possibile di scegliere il propulsore Hemi V8 benzina da 5.7 litri con potenza di 395 CV e 556 nm di coppia massima oppure il V6 turbodiesel da 3 litri che propone 243 CV e 569 nm. I Ram 2500 e 3500 HD, invece, possono optare per il powertrain turbodiesel a 6 cilindri in linea Cummins da 6.7 litri che produce 375 CV e 1084 nm.