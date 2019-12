Jeep sponsor ufficiale del DEEJAY Xmasters Winter Tour 2020

Per il sesto anno consecutivo, Jeep sarà lo sponsor ufficiale dell’evento DEEJAY Xmasters Winter Tour 2020. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un evento organizzato in Italia dedicato agli action sports che si svolgerà in cinque località sciistiche in cinque weekend all’insegna di musica, sport e divertimento.

In ogni tappa sarà allestito il Jeep Village dove sarà possibile vivere l’autentica brand experience offerta dalla casa automobilistica americana. Oltre a questo, il pubblico potrà divertirsi con le tantissime attività di intrattenimento organizzate per tale evento come ad esempio lo snowtubing e il bowling umano.

Jeep: il marchio è sponsor dell’evento per il sesto anno consecutivo

Visto che Jeep è sponsor ufficiale del DEEJAY Xmasters Winter Tour 2020, metterà a disposizione la sua gamma di veicoli orientati all’off-road per permettere alle persone di effettuare test drive su percorsi innevati e sulle rampe del Truck Jeep. Secondo le stime fatte dagli organizzatori, sono attese oltre 25.000 persone e più di 300 atleti.

Durante le tappe si terrà una competizione di snowboard freestyle dove si sfideranno gli atleti più capaci sia italiani che internazionali. Il primo appuntamento del DEEJAY Xmasters Winter Tour 2020 si terrà l’11-12 gennaio a Prato Nevoso (in Piemonte). La seconda tappa si svolgerà a Pila (lo ski resort di Aosta) il 25-26 gennaio.

Dal 7 al 9 febbraio, invece, l’evento si sposterà a Moena (Trento) per una tre giorni ricca di sfide sportive sulla neve e la Mizuno Snow Volley Marathon. La quarta tap si svolgerà ad Ovindoli (Abruzzo) il 22-23 febbraio mentre l’ultimo appuntamento si terrà a Cervinia (fra l’Italia e la Svizzera) dal 3 al 5 aprile.