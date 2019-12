La prossima Fiat Argo potrebbe avere la piattaforma di Peugeot 208

I primi passi del matrimonio tra PSA e FCA sembrano già essere delineati. I marchi del gruppo Fiat ora utilizzeranno le piattaforme Peugeot per le loro auto compatte e medie.

Pertanto, la prossima generazione di Fiat Argo probabilmente utilizzerà la stessa base della Peugeot 208 e di Opel Corsa. FCA / PSA ridurranno il numero di piattaforme del gruppo a sole due.

CMP costituirà la base per le compatte di tutte le marche, con la conseguente produzione di 3 milioni di auto all’anno. Oggi la piattaforma viene usata da Opel Corsa, Peugeot 208 e 2008, oltre al DS 3 Crossback.

Auto come la Fiat Panda e il successore di Punto dovranno per forza di cose migrare sulla piattaforma CMP, consentendo l’elettrificazione totale o parziale di FCA.

In Brasile, Fiat Argo potrebbe essere la prima Fiat ad essere imparentata con Peugeot 208 e Opel Corsa – ma questo accadrà solo quando arriverà la nuova generazione.

Vedremo dunque come si evolveranno le cose per Fiat nei prossimi anni in seguito a questo importante cambiamento per FCA.

