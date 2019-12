Ram ProMaster viene usato da Amazon per effettuare consegne negli USA

L’ondata di acquisti di furgoni da parte di Amazon sta portando ottimi risultati alle case automobilistiche coinvolte. Il leader dell’e-commerce, infatti, ha ordinato negli ultimi mesi diversi furgoni che hanno permesso alle case produttrici di aumentare le proprie vendite.

Secondo Cox Automotive, le vendite hanno raggiunto un dato record nell’ultimo anno con 2,6 milioni di unità vendute a novembre. Da quando Amazon ha deciso di sviluppare una propria rete di consegne nel 2018 negli Stati Uniti, ha costruito una flotta composta da 30.000 furgoni e camion.

Ram ProMaster: FCA aumenta le sue vendite negli Stati Uniti grazie ad Amazon

In questo è coinvolto anche Fiat Chrysler Automobiles che sta raccogliendo profitti assieme a Mercedes e Ford, secondo quanto riferito da Bloomberg. In particolare, il gruppo automobilistico italo-americano ha venduto ad Amazon i suoi furgoni Ram ProMaster, oltre che a U.S. Postal Service e UPS.

Durante il solo mese di settembre, FCA ha consegnato oltre 51.000 furgoni. Inoltre, rispetto al 2018, le consegne sono cresciute del 25%, conquistando il suo anno migliore dal 2014. La stessa cosa vale per Mercedes e Ford. La prima ha visto le consegne aumentare del 2,9% quest’anno, dopo aver guadagnato il 9,1% lo scorso anno (con 20.000 Sprinter ordinati da Amazon).

La seconda, invece, ha registrato vendita record di furgoni nel terzo trimestre grazie al Ford Transit. Amazon ha contribuito in modo determinante per far fronte all’indebolimento della domanda di quest’anno da parte dei consumatori.

Evan Armstrong, presidente della società di consulenza e logistica Armstrong & Associates, ha detto a Bloomberg: “Molti di questi furgoni permetteranno la consegna di piccoli pacchi di Amazon nelle aree metropolitane. Ci sarà un’opportunità perché l’e-commerce sta crescendo così velocemente e anche questo settore sta crescendo“.

I furgoni con il logo blu di Amazon possono essere trovati praticamente ovunque in quanto attualmente gestisce circa la metà delle sue consegne negli Stati Uniti.