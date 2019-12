Mick Schumacher non effettuerà test su Alfa Romeo nel 2020

Il capo Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur, afferma che per Mick Schumacher non è attualmente in programma alcun test per il team durante la stagione 2020, incoraggiandolo a concentrarsi sul suo campionato di Formula 2. Schumacher, figlio del leggendario Michael Schumacher, è entrato a far parte della Ferrari Drivers Academy e entrerà nella sua seconda stagione di F2 nel 2020, dopo essere arrivato dodicesimo quest’anno.

Il tedesco ha testato l’Alfa Romeo e la Ferrari durante il 2019, ma il team svizzero non ha al momento piani per il ventenne. “Non ci saranno ulteriori test il prossimo anno”, ha detto Vasseur a Blick. “Prima di tutto, Mick Schumacher deve vincere la Formula 2 o esibirsi bene. Ma questo è incredibilmente difficile nelle sue condizioni per via della pressione. Insieme alla Ferrari, stiamo seguendo il suo percorso e i suoi progressi. ”

L’Alfa Romeo ha mantenuto la sua gamma di piloti per il 2020, nonostante le preoccupazioni per il futuro di Antonio Giovinazzi fino a quando non è stato confermato che l’italiano sarebbe rimasto dopo la sua stagione piena di alti e bassi. “Dieci anni fa, i team aspettavano fino a febbraio per annunciare i loro piloti”, ha aggiunto Vasseur. “Non abbiamo mai avuto fretta, quindi siamo stati in grado di mantenere la pressione sulla squadra e su Antonio. Devo rispondere con un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto”, ha detto il team principal di Alfa Romeo a proposito della stagione di Giovinazzi.

