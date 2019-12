Vettel non è più uno dei migliori piloti in Formula 1 secondo Marko

Il consigliere capo della Red Bull, Helmut Marko ammette che Sebastian Vettel non può più essere considerato uno dei migliori piloti della Formula 1. Non è stata una stagione positiva per il tedesco che ha vinto un solo Gran Premio finendo quinto in classifica generale. Mentre Lewis Hamilton ha vinto il campionato piloti con relativa facilità, il suo unico vero sfidante è stato il compagno di squadra Valtteri Bottas, con la Ferrari che fatica a trovare la coerenza per abbinare la potenza pura della sua auto del 2019.

La stagione di Vettel è stata piena di errori, il tedesco è sembrato soffrire dopo l’arrivo di Charles Leclerc, che è diventato di fatto il pilota numero uno nella squadra semplicemente per le sue prestazioni superiori. Ha vinto una sola volta per tutta la stagione ed è arrivato quinto nel campionato piloti, con Marko che non è più ai massimi livelli. “Purtroppo, devo dire che non è più tra i migliori”, ha dichiarato l’austriaco a Motorsport-Total.

“Ha vissuto il suo periodo migliore alla Red Bull perché abbiamo sempre parlato onestamente l’uno con l’altro”, ha aggiunto. “La Ferrari è conosciuta per la politica all’interno della squadra e forse Sebastian è un po’ troppo onesto. Tuttavia, anche se Marko pensa che Vettel sia stato forse spaventato dalla rapida esplosione di Leclerc, deve ancora essere tenuto in considerazione. “Forse, è stata una sorpresa per lui quanto è stato veloce Leclerc ma comunque Vettel va ancora considerato”, ha aggiunto.