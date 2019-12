Ecco autonomia e dettagli sulla prossima Jeep Renegade PHEV

Sebbene manchino ancora circa 6 mesi per la data di debutto, la nuova Jeep Renegade plug-in hybrid continua ad alimentare interessanti discussioni. La Renegade, come ormai è noto, rappresenta uno dei modelli più apprezzati del Gruppo FCA e ora si appresta a inserirsi nel mercato delle vetture ibride. Ad inizio 2020 infatti arriverà una versione PHEV che dovrebbe avere dalla sua parte un prezzo abbastanza concorrenziale, in grado di riuscire a sbaragliare la concorrenza.

Svelate le prime caratteristiche

Tuttavia cominciano a trapelare le prime caratteristiche, a cominciare dal powertrain che sarà utilizzato e dall’indispensabile valore relativo all’autonomia della nuova vettura ibrida di Jeep. La batteria della nuova Jeep Renegade PHEV pare sia in grado di garantire alla vettura un’autonomia in elettrico di circa 50 chilometri, sebbene non debbano essere suberati i 130 km/h di velocità. La stessa batteria sarà alloggiata centralmente; tuttavia sembra che il peso non risentirà dell’introduzione di questo elemento e nemmeno gli spazi interni.

Il bagagliaio pare subirà una diminuzione della capacità di carico quantificabile in 15 litri mentre alla bilancia non dovrebbero risultare più di 120 chilogrammi in più rispetto alla Renegade convenzionale. La motorizzazione affiancata al propulsore elettrico sarà il 4 cilindri da 1.3 litri a benzina da 177 cavalli, proposto in abbinamento col cambio automatico a sei marce che sostituirà quello a 9 rapporti. L’unità elettrica permetterà alla Jeep Renegade PHEV di raggiungere complessivamente una potenza di 237 cavalli.

Trazione integrale grazie all’elettrico

La Renegade beneficerà anche della trazione integrale visto che il tradizionale propulsore termico lavorerà sull’asse anteriore mentre quello elettrico su quello posteriore. Di conseguenza la modalità ibrida agirà su tutto quanto il sistema. Le performance, in questo modo, potranno essere quantificate in 7 secondi per quanto riguarda il tempo necessario per lo scatto da 0 a 100 km/h.

Questa variante ibrida della Jeep Renegade dovrebbe anche fornire ottimi valori di guida in off-road, grazie anche agli ottimi valori di coppia configurabili con la motorizzazione elettrica.