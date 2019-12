Jeep Wrangler: uno speciale esemplare del 2017 messo all’asta

RM Sotheby’s, nota casa d’aste, sta proponendo in vendita (valida fino ai prossimi tre giorni) una particolare Jeep Wrangler del 2017 dotata di una serie di modifiche davvero interessanti che l’hanno resa ancor più accattivante.

Purtroppo, la descrizione dell’annuncio non riporta se questo esemplare è stato modificato da zero da un tuner oppure si tratta di un progetto fatto direttamente dal proprietario originale. In ogni caso, abbiamo di fronte una delle Jeep Wrangler più aggressive mai viste fino ad ora che dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso tra 40.000 e 50.000 dollari.

Jeep Wrangler: RM Sotheby’s sta proponendo all’asta un esemplare completamente modificato

Le modifiche apportate al fuoristrada iniziano sulla parte frontale dove troviamo un paraurti Rock-Slide Engineering con un argano Smittybilt X20 da 5443 kg e un cofano 10th anniversary. I laterali di questa Jeep Wrangler si distinguono dal modello originale per la presenza di cerchi custom da 22″ avvolti in pneumatici da 37″ e posizionati in passaruota allargati Bushwacker.

Altre modifiche includono gradini azionabili elettricamente, maniglie delle portiere su misura, ruota di scorta full-size e paraurti aftermarket. La Jeep Wrangler modificata nasconde sotto il cofano il noto motore Pentastar V6 da 3.6 litri di FCA abbinato a un sistema di scarico personalizzato e a un compressore Magnuson TVS 1320.

Purtroppo, la descrizione non menziona nessun dato su potenza e coppia ma la potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote motrici attraverso una trasmissione automatica.

Dando un’occhiata all’abitacolo, la particolare Jeep Wrangler dispone di un sistema di infotainment personalizzato, di altoparlanti Alpine, di un amplificatore Rockford Fosgate, nuovi sedili e nuova capote. Il veicolo proposto da RM Sotheby’s si trova ad Auburn, nell’Indiana, e siamo sicuri che il nuovo proprietario apprezzerà il suo stile aggressivo e le capacità off-road.