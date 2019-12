Eddie Jordan: “Sarebbe il momento giusto per Lewis Hamilton di andare alla Ferrari”

Eddie Jordan ritiene che il 2021 sarebbe il momento perfetto per Lewis Hamilton per unirsi alla Ferrari. Il sei volte campione del mondo si è dimostrato aperto ad un approdo alla Ferrari alla fine della sua carriera. “Il 2021 sarebbe il momento giusto per Lewis per andare in Ferrari”, ha detto Jordan a TopGear.com. “Sta arrivando alla fine della sua carriera, ma vuole ancora vincere sette o più titoli.

“Ma la cosa che mi fa pensare maggiormente che Lewis andrà alla Ferrari nel 2021 è che il contratto di Toto Wolff scadrà alla fine del prossimo anno. Sa che il futuro a lungo termine di Mercedes nella Formula 1 non è una certezza. In effetti, Lewis ha menzionato il contratto di Toto in più di un’occasione, cosa insolita per un pilota di F1.”

“Lewis andrebbe alla Ferrari solo se qualcuno potesse proteggerlo da qualsiasi possibilità che Charles Leclerc possa usurparlo. ” Le voci sul possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari sono state incessanti e molti preferirebbero semplicemente sapere cosa accadrà nel 2021 piuttosto che dover aspettare altri nove mesi per qualsiasi notizia. Sarà interessante vedere cosa accadrà,” ha concluso Eddie Jordan.

