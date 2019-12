FCA Canada dona oltre 1 milione per la campagna United Way

Quest’anno, lavoratori e pensionati della FCA Canada stanno donando $ 1.167.535 alla campagna United Way / Centraide Windsor-Essex County 2020. La donazione è la più grande finora quest’anno. È anche il 34 ° anno consecutivo di lavoratori e i pensionati dello stabilimento di Windsor Assembly hanno contribuito alla più grande raccolta di fondi della United Way.

Il denaro è stato consegnato nella sede centrale della FCA Canada venerdì mattina. “I dipendenti e i pensionati di FCA Canada hanno costantemente dimostrato il loro continuo sostegno e impegno nei confronti della United Way of Windsor-Essex”, ha affermato Reid Bigland, presidente e CEO di FCA Canada. “Negli ultimi 72 anni, i nostri dipendenti hanno contribuito con oltre 67 milioni di dollari a questa campagna annuale.”

L’agenzia si concentra su una strategia dalla culla alla carriera non solo per aiutare coloro che sono meno fortunati, ma con lo scopo di prevenire la povertà. Windsor ha il più alto tasso di povertà infantile in Canada e United Way spera che la sua nuova strategia migliorerà i risultati per i giovani prendendo di mira i quartieri prioritari in cui i bambini hanno più bisogno di sostegno. I residenti a Windsor-Essex possono anche aiutare impegnandosi online o chiamando il numero 519-258-0000 ext. 1145.

