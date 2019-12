Guida con coscienza: campagna web ACI per la sicurezza stradale

Nel decennio 2001-2010 l’Italia ha fatto flop: non ha dimezzato le vittime della strada, target imposto dall’Unione europea. Peggio ancora nel decennio 2011-2020. Questa nostra premessa per dire che le iniziative a favore della sicurezza stradale sono sempre preziose. Ecco allora Guida con coscienza. Idea Internet dell’Automobile Club d’Italia.

Guida con coscienza: di che si tratta

È una grande campagna web, sui principali social e sulle grandi testate online. Obiettivo di Guida con coscienza, stimolare la “Cultura della Guida”, attraverso una mini-serie di 8 video realizzata con il gruppo di influencer “Le Coliche”. Che si completerà entro la fine dell’anno. Destinata al canale ACI su YouTube e su tutte le piattaforme social.

Sicurezza stradale per i giovani

È giusto utilizzare canali come il web e i social se si vuole raggiungere i giovani. Nel mirino, c’è soprattutto la guida distratta dallo smartphone: stare al volante con in mano il cellulare. Ma vanno ricordate anche le limitazioni dei ragazzi: niente alcol per i neopatentati, in particolare. E per chi ha più di 3 anni di patente, limite di mezzo grammo di alcol per litro di sangue.

Quante infrazioni al Codice della Strada

Ma l’ACI lancia anche l’allarme che riguarda la velocità eccessiva, la sottovalutazione delle condizioni critiche della strada, la sopravvalutazione delle proprie capacità. Nonché la scarsa conoscenza dell’auto e delle sue caratteristiche. Senza dimenticare gli pneumatici in cattive condizioni. E, tema attuale in queste ore, gli pneumatici invernali o le catene da neve.

Sicurezza stradale… divertente

Le 8 tematiche di base, selezionate con l’ausilio della Scuola di Guida Sicura di ACI di Vallelunga, sono affrontate grazie a “Le Coliche”, coppia di influencer e youtuber. Che con divertenti paradossi aprono la strada all’intervento finale di un istruttore di guida sicura: questi, in qualità di coscienza positiva che accompagna in auto i protagonisti, illustra il comportamento corretto.