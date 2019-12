Dodge Charger e Jeep Wrangler vincono i Residual Value Awards 2020

Fiat Chrysler Automobiles è riuscito a portarsi a casa due riconoscimenti importanti grazie alle sue Dodge Charger e Jeep Wrangler. In particolare, i due modelli hanno conquistato i Residual Value Awards (RVA) di ALG, il punto di riferimento nel settore per quanto riguarda valori residui e dati di ammortamento.

I Residual Value Awards di ALG riconoscono i veicoli in 27 segmenti che dovrebbero detenere la percentuale più alta del prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (Manufacturer’s Suggested Retail Price – MSRP) dopo un periodo di tre anni. Si tratta di un dato importante per gli acquirenti di auto nella valutazione del costo totale di proprietà di un determinato veicolo.

Dodge Charger e Jeep Wrangler: ALG premia ancora una volta i due veicoli di FCA grazie alle loro caratteristiche

I partecipanti di quest’anno hanno mostrato un forte valore nei loro segmenti competitivi e sono stati scelti tra tutti i model year 2020 in vendita negli Stati Uniti nei segmenti Premium e Mainstream.

La Dodge Charger, l’unica muscle car a quattro porte venduta in America, è riuscita a conquistare il premio per sei volte consecutive. Ciò è stato reso possibile anche grazie alle recenti aggiunte SRT Hellcat Widebody e Charger Scat Pack Widebody.

Eric Lyman, Chief Industry Analyst presso ALG, ha detto: “La Dodge Charger è in qualche modo una rarità nel segmento full-size con l’esterno sportivo, gli interni spaziosi e il motore potente, il tutto proposto ad un prezzo accessibile. La Charger è riuscita a vincere per il sesto anno consecutivo il Residual Value Award di ALG“.

Con la recente aggiunta del motore EcoDiesel V6 da 3 litri di terza generazione, la Jeep Wrangler si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo i Residual Value Awards di ALG nella categoria Off-Road Utility.

In merito a ciò, Lyman ha affermato: “Con il suo design iconico, le abilità fuoristrada, il comfort e la tecnologia, Jeep Wrangler continua ad attirare una base di clienti entusiasta. Vincendo consecutivamente l’ALG Residual Value Award nel segmento Off-road Utility, Wrangler sta dimostrando ai consumatori che è molto più di una semplice auto divertente poiché è anche la migliore della sua categoria a mantenere il valore“.