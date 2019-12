Fiat Toro cresce oltre il 60% in Brasile a novembre

Mentre Fiat Strada rimane al primo posto nel segmento dei pick up in Brasile, Fiat Toro si avvicina sempre di più al suo fratello maggiore. Il modello compatto in pochi mesi è diventata persino leader di mercato. Il pick up intermedio di Fiat è cresciuto molto nelle vendite il mese scorso rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo i dati di Denatran. A novembre 2018, Fiat Toro aveva commercializzato 3.922 unità.

Fiat Toro cresce del 60 per cento in Brasile a novembre 2019 rispetto allo scorso anno

Tuttavia, a novembre 2019, questo numero è aumentato a 6.280 unità. Si tratta di un aumento del 60,1% facendo un confronto tra i due periodi. Tuttavia, questo numero è ancora inferiore del 9,17% rispetto al mese precedente, ottobre 2019, quando sono state immatricolate 6.914 unità. Per fare un confronto, a novembre 2019, Fiat Strada ha venduto 6.412 unità.

Tra i pickup di medie dimensioni, la Toyota Hilux al terzo posto nella classifica generale ha mantenuto il comando nel suo segmento, ma il modello in questione è ben lontano dai due pick di Fiat che dunque in questo segmento di mercato mantiene anche a novembre un certo vantaggio sulla concorrenza in Brasile.

I 10 migliori pickup più venduti di novembre 2019:

1) Fiat Strada – 6.412 unità

2) Fiat Toro – 6.280 unità

3) Volkswagen Saveiro – 3.440 unità

4) Toyota Hilux – 3.225 unità

5) Chevrolet S10 – 2.622 unità

6) Ford Ranger – 1.754 unità

7) Volkswagen Amarok – 1.525 unità

8 ) Renault Duster Oroch – 1.409 unità

9) Chevrolet Montana – 1.085 unità

10) Mitsubishi L200 – 1.004 unità