Ecco un’iniziativa valida fino al 31 dicembre 2019: Fiat 500 con sconto IVA e anticipo zero. Solo con finanziamento Manovra Perfetta di FCA Bank. Sfizioso il doppio richiamo di Manovra Perfetta: alla manovra effettuata da un guidatore e alla manovra economica del governo. Vediamo l’idea divisa per punti, premettendo che il modello in questione è la 500 Pop 1.2 69 CV (Euro 6d-TEMP).

Fiat 500 con sconto IVA e anticipo zero: in che consiste